Талибы заявили об «окончании войны» в Афганистане

Представители движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.

«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — заявил представитель политофиса талибов Мохаммад Наим в эфире канала Al Jazeera.

В ближайшее время движение собирается определиться с типом власти и формой режима. Еще представитель отметил, что боевики желают освободить страну от коррупции. Он отдельно подчеркнул, что талибы обеспечат безопасность иностранных граждан и членов дипмиссий в стране.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».