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Захарова назвала шокирующими кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующими распространенные в Сети кадры, на которых, предположительно, двое афганцев упали с самолета, покидающего Кабул.

Речь идет о видеозаписи, которую, в частности, опубликовало 16 августа агентство Asvaka. На кадрах видно, как два человека падают с самолета. При этом на другом видео можно заметить, как упавшие пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом. По данным афганских СМИ, речь идет об американском транспортном самолете, вылетевшем ранее из Кабула.

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Она уточнила, что в силу специфики работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых «у неподготовленного человека кровь стынет в жилах».

«Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», — написала Захарова в Telegram.

Ранее в этот день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

В тот же день представители движения «Талибан» (запрещенной в РФ террористической организации) подчеркнули, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

15 августа талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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