Военные США застрелили двух вооруженных мужчин на территории аэропорта Кабула, где проходит эвакуация из Афганистана. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Как отмечает источник издания, вооруженные люди, которых было как минимум двое, подошли к американским войскам, дислоцированным в аэропорту для обеспечения безопасности и помощи в эвакуации из Афганистана, в результате чего их застрелили.

Подробности произошедшего не уточняются.

Кроме того, сообщается, что по меньшей мере три афганца, цеплявшиеся за борт самолета, эвакуировавшего людей из аэропорта, были сбиты и убиты.

Издание со ссылкой на слова очевидцев также пишет, что те видели на земле «три лежащих окровавленных тела» неподалеку от здания аэропорта.

Ранее в этот день в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Вместе с этим в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни»