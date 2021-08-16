Очевидцы засняли повисших на самолете ВВС США афганцев в аэропорту Кабула

Очевидицы опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлено, как сотни афганцев бегут за движущимся по взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула самолетом ВВС США.

На кадрах ролика видно, как люди бегут рядом с воздушным судном, а десятки уже вскарабкались на шасси и корпус самолета в надежде покинуть столицу Афганистана после того, как ее захватили боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Несколько схватившихся за самолет человек сумели привязать себя веревками к воздушному судну.

Некоторым из них все-таки удалось подняться в воздух вместе с самолетом. Однако ранее в понедельник, 16 августа, агентство Asvaka опубликовало видеозапись, на кадрах которой видно, как два человека падают с самолета. По данным афганских СМИ, речь идет об американском транспортном самолете, вылетевшем ранее из Кабула.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующими кадры, на которых, предположительно, двое афганцев упали с самолета, покидающего Кабул. Она выразила надежду, что ролик является фейком.

Ранее в этот день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

В тот же день представители «Талибана» подчеркнули, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

15 августа талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.