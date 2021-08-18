Рейтинг Байдена упал после прихода талибов к власти в Афганистане

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), следует из результатов опроса Reuters совместно с компанией Ipsos, опубликованных 18 августа.

«Популярность Байдена упала, когда талибы сместили афганское правительство и вошли в Кабул, уничтожив два десятилетия военного присутствия США, которое обошлось в триллионы долларов налогоплательщиков и тысячи жизней американцев», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за всё время его пребывания на посту главы Белого дома.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в минувшую пятницу, рейтинг американского лидера упал на семь процентных пунктов — с 53% до 46%.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

16 августа в ответ на критику, вызванную решением о выводе военных США из Афганистана, американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.