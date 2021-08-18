Они его теряют: рейтинг Байдена ушел в минус вместе с властями Афганистана

Сразу несколько опросов зафиксировали падение рейтинга одобрения работы президента США Джо Байдена после фактического перехода власти в Афганистане к движению «Талибан» (запрещено в РФ). Сейчас поддержка главы Белого дома колеблется в районе 45-46%. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, для ориентированного в большей степени на внутренние проблемы американского общества внешнеполитический просчет действующей администрации оказался слишком чувствительным. И если ситуация в исламской республике не стабилизируется, то в 2022 году хаос в Афганистане окажется хорошим подспорьем для республиканцев в борьбе с демократами за Конгресс .

Тот ли Байден

Волна недовольства процессом вывода американских войск из Афганистана и последовавшим за этим приходом к власти в республике «Талибана» докатилась и до США. Коллапс правительства, захват Кабула движением, признанным террористическим Совбезом ООН, и паника среди афганского населения — за всё это и не только Вашингтон уже получил полный ушат международной критики в свой адрес . Мировое сообщество, наблюдая за тем, как за считанные дни под натиском боевиков схлопнулась конструкция пусть условно, но все же демократических институтов в Афганистане, не устает задаваться вопросами: как и чему США 20 лет готовили власти и армию этой страны; почему вывод войск обернулся катастрофой и что делать теперь простым афганцам, фактически отданным на суд радикальной группировке?

И пока Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители администрации США пытаются найти аргументы, почему американцы никоим образом не виноваты в происходящем сегодня в Афганистане, сложившаяся ситуация уже начинает бить по рейтингам и позициям демократов внутри страны.

Они его теряют Фото: REUTERS

Так, согласно последнему опросу Rasmussen Reports, число американцев, одобряющих политику действующего президента, упало до 45% . Недовольны положением вещей — 54%. Даже если сделать скидку на откровенно прореспубликанскую ориентацию конкретно этой социологической компании, то и в ее исследованиях прослеживается четкая отрицательная динамика. Еще месяц назад рейтинг одобрения Джо Байдена, по данным Rasmussen Reports, колебался в районе 50-51%.

Еще показательнее куда более нейтральный опрос Reuters/Ipsos, проведенный 16 августа — на следующий день после падения Кабула. Работу Джо Байдена в должности президента положительно оценили 46% респондентов . При этом аналогичное исследование от 13 августа зафиксировало поддержку 53% американцев.

Между тем, лишь 25% граждан США считают, что вывод войск из Афганистана проходит успешно, продемонстрировал опрос Politico совместно с Morning Consult. Впрочем, заставить задуматься Джо Байдена и демократов должны, скорее, другие цифры: глядя на хаос в Афганистане, лишь 49% американцев сейчас поддерживают решение вывести военных из этой страны. В апреле таких было 69%. Кроме того, если в вопрос добавлялась вероятность активизации деятельности «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в республике, то лишь 35% респондентов все равно заявляли о поддержке продолжения вывода войск США .

Так или иначе, 20-процентное падение одобрения внешнеполитического решения Джо Байдена — серьезный звонок для администрации. Ведь традиционно ориентированное на внутренние проблемы американское общество оказалось взволновано происходящим за тысячи километров от Западного полушария . Впрочем, это неудивительно, учитывая, что к власти в Афганистане де-факто пришли талибы, при которых и произошли теракты 11 сентября 2001 года, ставшие причиной американской интервенции в страну.

На общественное мнение и страхи, в частности, влияет тот факт, что «о провале США и вселенском позоре трубят из всех репродукторов и телеэкранов», считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Они его теряют Фото: Global Look Press/John Goodman/ZUMAPRESS

— Об этом говорит даже пресса, которая благоволит Байдену. Все соглашаются с тем, что это катастрофа. Американцы — ребята патриотичные. Одно дело выражать недовольство правительством, другое дело наблюдать за национальным унижением . Они привыкли, что американские солдаты бодро маршируют, а тут получается совершенно иная картинка. Когда задета гордость страны, это сказывается на общественном мнении, — сказал эксперт «Известиям».

Помимо «фактора унижения» на восприятие американцев влияет страх, что действующая администрация оказалась неспособной в должной мере обеспечить национальную безопасность.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, непосредственно вывод войск большинство американцев по-прежнему поддерживают, однако то, как это было сделано, вызывает у значительной части общества недоумение и отторжение . Политолог отметил: доходит до того, что уже в США начинают сравнивать нынешнюю ситуацию с выводом советских военных из Афганистана, когда «уходили спокойно, со знаменами, на броне».

А будет выбор

Положение дел в Афганистане, пожалуй, стало главным провалом нынешней администрации с момента прихода к власти. Сейчас демократы контролируют не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса. В 2022 году стране предстоят промежуточные выборы, и республиканцы, конечно, хотели бы вернуть контроль над Сенатом и замахнуться на Палату представителей. А афганская катастрофа Джо Байдена вполне может стать для них подспорьем в этом деле .

По словам Эдуарда Лозанского, на промежуточных выборах (проходят ровно посередине президентского срока) у партии, оппозиционной к главе Белого дома, традиционно неплохие шансы забрать хотя бы частичный контроль над Конгрессом. И, как правило, к моменту голосования наступает определенное разочарование в действующей администрации, на которую начинает давить груз из невыполненных обещаний и провалов.

Они его теряют Фото: Global Look Press/John Goodman/ZUMAPRESS

Уже сейчас республиканцы вовсю раскручивают афганскую историю, а экс-президент Дональд Трамп даже призывает демократа уйти в отставку . И хотя понятно, что Джо Байден Белый дом, конечно, не оставит, нужный его оппонентам фон успешно формируется. По мнению Эдуарда Лозанского, республиканцы крепко ухватятся за нынешний провал администрации и постараются использовать его по максимуму во время предстоящей кампании. Не говоря уже о том, что лично Джо Байдену (если он пойдет на второй срок) в 2024 году придется сполна ощутить на себе всю мощь афганских последствий .

— Если бы выборы прошли сегодня, у республиканцев точно были бы прекрасные шансы на победу, — заключил эксперт.

Впрочем, насколько Афганистан повлияет на расклады в 2022 году, будет во многом зависеть от ситуации в этой республике, уверен Юрий Рогулев .

— Если там начнут резать головы, вспыхнет гражданская война, не будет создано правительство, в которое войдут представители каких-то других сил помимо талибов, тогда Байдену все припомнят. Это станет фиаско, а демократам будут говорить, что, мол, не только вышли таким провальным образом, но еще и бросили всех, — пояснил политолог.

Пока ситуация в Афганистане далека от стабильной. Со ссылками на разные источники появились сообщения о публичной казни талибами четырех командиров в городе Кандагар, лояльных прежним властям. Кроме того, по данным телеканала «Аль-Джазира», несколько человек погибли в столкновениях с талибами в Джелалабаде, где прошла акция в поддержку национального флага Афганистана. А в северной провинции Панджшер началось формирование отрядов сопротивления «Талибану». Ранее вице-президент страны Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы республики и призвал граждан присоединяться к сопротивлению.