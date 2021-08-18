Великий исход: афганцы устремились в соседние страны

Президент США распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам. Тем временем расположить у себя мигрантов по просьбе Вашингтона согласились Албания и Косово. А Евросоюз опасается нового миграционного кризиса и при этом роста влияния Китая и России. О том, чем может обернуться бегство афганцев для Евросоюза и стран СНГ, — в материале «Известий» .

Новый Албанистан

«Правительство США попросило Албанию оценить, сможет ли она служить транзитной страной для ряда афганских политических мигрантов, которые направляются в США. Несомненно, мы не скажем «нет» не только потому, что наши великие союзники просят нас об этом, но и потому, что мы Албания! Я не знаю, просили ли американцы также Косово укрыть афганцев. Я бы хотел, чтобы правительство Косово поддержало эту идею», — так премьер-министр Албании Эди Рама сообщил в своем микроблоге о том, что беженцы из Афганистана вскоре появятся на Балканах.

Вслед за этим о готовности Приштины принять у себя беженцев из находящего под талибами Афганистана заявила и президент Косово Вьоса Османи . На своей странице в Facebook политик рассказала, что 16 августа с ней связался посол США в Косово Филипп Коснетт, который и передал запрос американского лидера Джозефа Байдена: «Просьба касалась временного убежища для афганцев — ни в чем не повинных мирных жителей. Без колебаний и каких-то условий я согласилась на такую гуманитарную операцию. Мы должны быть рядом с нашими друзьями, особенно с США, которые заступались за нас в лучшие и худшие времена».

Великий исход Президент Косово Вьоса Османи Фото: TASS/EPA/Valdrin Xhemaj

Детали сделки этих балканских стран с США пока неизвестны: неясно, сколько мигрантов смогут принять Албания и Косово и как долго они здесь пробудут .

В отличие от балканских государств, другие страны не особенно торопятся принимать у себя беженцев . Эстония, удивленная «разрушением демократических устоев на фоне событий в Афганистане», готова «внести свой вклад» и принять до десяти беженцев. А министр по вопросам миграции Греции Нотис Митарачи призвал Брюссель к выработке «общего ответа на кризис», добавив, что его страна не может стать воротами в ЕС для афганцев. «Мы не можем допустить, чтобы миллионы людей покидали Афганистан и приезжали в Евросоюз, и уж точно не через Грецию», — пояснил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон также опасается миграционного кризиса. «Дестабилизация в Афганистане грозит появлением нерегулируемых миграционных потоков в Европу. Мы должны заранее себя обезопасить», — заявил он.

Великий исход Люди, эвакуированные из Афганистана, прибыли в аэропорт имени Шарля де Голля Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Высказалась по этому поводу и канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что позиция стран ЕС «в этом вопросе не очень проста». Глава немецкого правительства предложила принимать беженцев в соседних с Афганистаном странах. «Вторым шагом была бы возможность рассмотреть контролируемый и поддержанный прием беженцев в европейских государствах», — отметила она.

Турция, где и так находятся свыше 500 тыс. афганских беженцев, усиленно строит бетонную стену на границе между Ираном и турецкой провинцией Ван, чтобы сдержать афганских беженцев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Пакистан приложить усилия к обеспечению мира и стабильности в Афганистане, чтобы не спровоцировать новую миграционную волну.

Эти страны лукавят

При этом депутаты Европарламента опасаются усиления в Афганистане влияния России и Китая. Они призывают ЕС выработать новую стратегию . «Следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — сообщается в заявлении, размещенном на сайте Европарламента.

В документе также отмечается, что поспешный вывод войск США и НАТО из страны, крах афганских институтов и сил безопасности позволил движению «Талибан» (запрещено в России) «быстро захватить власть в стране». Авторы заявления призвали все стороны «позаботиться о безопасной и упорядоченной эвакуации из Афганистана иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну».

В Европарламенте отметили, что главное сейчас — подключиться к урегулированию гуманитарных проблем в Афганистане. «Предотвращение нового миграционного кризиса — в наших собственных интересах», — сообщили в Брюсселе.

Великий исход Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) Фото: Global Look Press/Str/Xinhua

Роль Запада в Афганистане будет снижаться, после ухода коалиции у стран остается меньше рычагов воздействия на ситуацию , уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

— В Европарламенте лукавят, когда говорят, что Россия и Китай могут воспользоваться ситуацией. Многие в Европе и в США были бы рады, если бы хоть кто-то навел порядок и обеспечил бы стабильность в Афганистане. Желательно не Иран, но в остальном всё равно. Если бы кто-то взял на себя ответственность, западные страны открыто бы об этом не сказали, но в душе были бы рады, — считает политолог.

По мнению эксперта, не исключены выпады в адрес России и Китая .

— Если Пекин и Москва договорятся с «Талибаном», то на Западе будут говорить, что это циничная политика без учета прав человека. Скорее всего, в стране будет наступление на светские институты гражданского общества, образования, повернут вспять программы гендерного равенства. Скорее всего, Россия и Китай не будут этому противодействовать, тогда их обвинят в том, что они взаимодействуют с талибами, — отметил специалист в беседе с «Известиями».

Новая террористическая угроза

С начала этого года из Афганистана бежали свыше 270 тыс. человек. Во всем мире сейчас не менее 3,5 млн афганских беженцев. Как только стало известно, что власть в Афганистане перешла к талибам, практически все страны региона закрыли свои сухопутные границы для беженцев. Исключение — Тегеран. Обычно больше всего беженцев (около 90%) принимают у себя соседние государства — Иран и Пакистан .

Центральноазиатские республики — Узбекистан, Туркмения и Таджикистан — тоже не горят желанием принимать афганских беженцев, как на это изначально рассчитывали американцы , отмечает в беседе с «Известиями» заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений, Дипакадемии МИД РФ Вадим Козюлин.

— Главная угроза от талибов России и Центральной Азии — идеологическая. Ползучий исламизм против засилья центральноазиатских диктаторов. Сейчас в странах Центральной Азии и Киргизии стали популярны исламистские идеи, — пояснил эксперт.

Великий исход Афганские беженцы в приграничной зоне Таджикистана Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства ГБАО

Приход талибов к власти может обострить террористическую угрозу в странах на постсоветском пространстве — среди беженцев, бежавших от «Талибана» (организация запрещена в России), могут быть джихадисты — выходцы из центральноазиатских стран . «Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о числе внутриперемещенных лиц и потоках беженцев за пределы страны. Это создает дополнительную нагрузку на сопредельные республики, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан, не говоря уже о риске инфильтрации боевиков, в том числе под видом беженцев», — отреагировал постпред России при ООН Василий Небензя.

Опасается усиления террористической угрозы и глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что «Аль-Каида» (запрещена в России), вероятно, вернется», — уверен министр.

Вадим Козюлин отмечает, что талибы обещают не впускать «Исламское государство» (запрещено в России) и «Аль-Каиду» (запрещена в России), но очевидно, что с этой задачей справляться не будут.

— Афганистан станет новым островком терроризма. Такой всегда ищут, и террористы создают там свою коммуну. Опасность в том, что в Афганистане много узбеков и таджиков. Они могут незамеченными переходить границы и проникать в Центральную Азию. Это создает угрозу, — считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений.

Помимо этого, есть угроза роста наркотрафика из Афганистана. Страна называется главным мировым производителем опиумного мака. Доходы от его продажи считаются основным источником финансирования «Талибана» (запрещена в России) и достигают $1,5–3 млрд в год .

«Проблема будет серьезной»

— Еще одна проблема в том, что все прибывающие люди — беженцы, а значит, они переселяются по льготной программе со всеми вытекающими отсюда последствиями. В странах ЕС разные условия приема беженцев, и, соответственно, это влияет на те объемы мигрантов, которые государства готовы принять. Теперь миграционная политика ЕС строится не по принципу квот. Каждая страна определяет тот объем помощи, который может оказать другому государству, столкнувшемуся с наплывом беженцев. Солидарности ожидать не стоит, — уверена доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Великий исход Люди собрались около аэропорта в Кабуле, надеясь покинуть страну Фото: TASS/AP/STR

Политолог также отмечает, что многие приезжают без документов, некоторые остаются в странах нелегально, их число неизвестно.

— Кто-то из них может быть террористом. К тому же, учитывая состояние экономики европейских стран после локдаунов, новые социальные выплаты, которые полагаются беженцам, могут стать серьезным бременем, а это в свою очередь может привести к новым вспышкам недовольства внутри общества, — отметила специалист в беседе с «Известиями».

Андрей Кортунов подчеркивает, что главной целью афганцев являются не соседние страны, а государства Евросоюза.

— В первую очередь Германия, но также и другие страны, где сформировались афганские диаспоры. Афганистан — страна с очень высоким уровнем рождаемости. Там один из рекордных показателей для Азии. Это не может не вызывать озабоченности ЕС, есть желание отгородиться. Понятно, что никто из соседних государств не горит желанием принимать эти миграционные потоки. Одно из настоятельных требований к «Талибану» со стороны мирового сообщества будет заключаться в том, чтобы он не допустил массового исхода жителей с территории страны. Пока ясно одно: проблема будет серьезной, и предсказать ее масштабы трудно, — считает генеральный директор РСМД.