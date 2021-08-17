Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»

Евросоюз ожидает, что из-за прихода талибов (организация запрещена в РФ) к власти в Афганистане приток беженцев из этой страны резко возрастет: как заявили «Известиям» в агентстве ЕС по безопасности внешних границ Frontex, для этого могут появиться новые нелегальные маршруты (например, через Восточную Европу). Столкнувшись с угрозой нового миграционного кризиса, министры иностранных дел Евросоюза провели внеочередную встречу, на которой решили: чтобы этого кризиса не произошло, они все-таки будут взаимодействовать с «Талибаном» . При этом о признании еще не созданного талибского правительства речи не идет.

Вынужденные контакты

17 августа Евросоюз провел внеочередную видеовстречу глав МИД по ситуации в Афганистане. На повестке было два вопроса: 1. Эвакуация европейского дипломатического и технического персонала из Кабула; 2. Прием афганских беженцев и предоставление им убежища. Министры решили, что с новыми афганскими властями говорить все-таки надо .

— «Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле , кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, — заявил на итоговой пресс-конференции глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. — Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана».

Сила и миграция Фото: REUTERS/Johanna Geron

Он уточнил, что Брюссель будет и дальше помогать Афганистану, — правда речь идет о поддержке гуманитарной, а не экономической . Приоритет Евросоюза — эвакуация своего персонала. Что же до отношений с Кабулом, то они будут зависеть от действий талибов.

По оценке опрошенных «Известиями» европейских политиков, контакты с талибами не должны выходить на официальный уровень — их надо вести только для решения текущих вопросов.

— Поскольку «Талибан» фактически контролирует страну и у нас есть конкретные ожидания относительно безопасности наших граждан и нашего местного персонала, необходимы неформальные закулисные контакты , которые позволят решать краткосрочные проблемы, — сказал «Известиям» член комитета ЕП по международным делам (AFET), немецкий политик Михаэль Галер. — Мы также должны четко донести свои ожидания по соблюдению прав человека и прав женщин в частности.

По словам депутата, талибам надо поставить условие, что от этих вопросов будет зависеть финансирование инфраструктурных и других проектов, — а пока сотрудничество должно быть приостановлено.

— Наш приоритет должен быть в том, чтобы помочь тем, кто работал и сотрудничал с нами в течение последних 20 лет, а также предоставить гуманитарную и материально-техническую поддержку странам, куда направится поток беженцев, — член комитета AFET, словенский депутат Клемен Грошель. — Думаю, Евросоюз примет единый подход к теме беженцев и отношениям с государствами-соседями Афганистана .

Сила и миграция Фото: REUTERS/Johanna Geron

На фоне событий в республике Брюссель ожидает усиления миграционного давления на его границы: как заявили «Известиям» в агентстве ЕС Frontex, чтобы попасть в Евросоюз, афганские беженцы будут искать новые маршруты .

— Афганцы могут, например, добраться самолетом из Стамбула в Минск, чтобы оттуда двинуться в сторону ЕС, — отметили в агентстве.

По данным Frontex, в 2021 году было зарегистрировано около 4 тыс. нелегальных пересечений границ со стороны граждан Афганистана — среди всех нелегалов они стали пятыми. Большинство из них добирались до ЕС по восточно-средиземноморскому маршруту (735 человек) и через Западные Балканы (2886).

Признать или нет

Приход «Талибана» к власти с провозглашением Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) поставил вопрос о том, как другие страны будут выстраивать с ним отношения — признают ли они талибов и начнут говорить с ними не как с террористами, но с политической силой?

Эта проблема возникает не в первый раз: однажды талибы уже создали Исламский эмират Афганистан — он просуществовал с 1996 по 2001 годы. Тогда его признали лишь ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия, остальные же страны считали легитимным президента Бурхануддина Раббани, который с приходом «Талибана» реальную власть потерял.

Теперь ситуация изменилась: после того, как президент Ашраф Гани покинул страну, режима номинального двоевластия в Афганистане больше нет. Пока об официальном признании речи не идет, но ведущие мировые державы (постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) уже используют в отношении талибов разную риторику . К примеру, глава британского правительства Борис Джонсон исключил признание «Талибана» в двустороннем порядке и призвал Совбез ООН и НАТО сформировать на этот счет единую позицию; Соединенное Королевство также отказалось выходить с талибами на прямой контакт и заявило о возможном введении против них санкций .

Сила и миграция Фото: Global Look Press/Stringer

Москва в адрес «Талибана» выступает с иной позиции: по словам спецпредставителя РФ по Афганистану Замира Кабулова, ему талибы «давно показались гораздо более договороспособными , чем марионеточное кабульское правительство». В российском МИД, в свою очередь, заявили, что «обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется». «Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», говорится в сообщении ведомства.

В то время как западные страны переводят свои диппредставительства в аэропорт и спешно эвакуируют сотрудников, Россия и Китай заявили о намерении оставить своих дипломатов в Кабуле — сейчас российское посольство находится под охраной «Талибана». У Евросоюза такой подход вызывает беспокойство: как говорится в заявлении комитетов Европарламента по международным делам и по развитию, «Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум» в Афганистане, а потому Евросоюзу нужно как можно скорее разработать новую стратегию по отношениям с этой страной.

Сила и миграция Люди, эвакуированные из Афганистана в Италию Фото: TASS/AP/Riccardo De Luca

Вместе с тем исключать движение из списка террористических организаций ни Москва, ни другие международные игроки пока не спешат: как заявил Замир Кабулов, это будет возможно только после соответствующего решения Совбеза ООН . «Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнется», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».