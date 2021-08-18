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Заверительная грамота: афганские студенты просятся в Россию

Как ситуация на родине лишает молодежь республики возможности учиться
Фото: Getty Images/Robert Nickelsberg
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Заверительная грамота: афганские студенты просятся в Россию
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2021-08-17 07:42:32
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Обучавшиеся в российских вузах студенты из Афганистана и зачисленные в них абитуриенты обратились к Россотрудничеству с письмом, попросив обеспечить им возможность продолжить очные занятия в РФ (есть в распоряжении «Известий»). Отсутствие стабильного интернета на большей территории Афганистана сделало дистанционную учебу невозможной, отметили подписанты. И обратили внимание: пандемия COVID-19, прервавшая образование иностранцев в РФ, не помешала принять на учебу в этом году 40 абитуриентов афганского минобороны и пустить в Россию на время чемпионата Евро-2020 афганских болельщиков. Переход же Афганистана под власть талибов вывел задачу по переезду в Россию на учебу в ранг экстренных. В Россотрудничестве «Известиям» пообещали еще раз обратить внимание российских властей на проблему студентов из республики.

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«Студентам теперь приходится не учиться, а воевать»

В марте правительство России дало зеленый свет на возвращение в нашу страну для продолжения обучения иностранным студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов, но только из «эпидемиологически благополучных стран». Всего в список, который со временем расширялся, вошли 53 государства, включая, например, Индию, США и Турцию, где число заболевающих COVID-19 каждый день измеряется тысячами.

Между тем афганцы — и абитуриенты нынешнего учебного года, и те, кто учился здесь ранее на бюджете или за свой счет, но уехал временно на родину в пандемию, — выбраться в Россию для продолжения обучения так и не смогли, поскольку Афганистан по-прежнему официально входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, несмотря на то что за последние семь дней коронавирусом в стране в среднем заболевали по 300 человек (на пике третьей волны в середине июня число вновь заболевших превышало 2200 человек в сутки).

Эта ситуация показалась несправедливой афганским студентам, обратившимся на прошлой неделе к Россотрудничеству и российскому посольству в Кабуле с просьбой дать им возможность учиться в России очно. Письмо подписали 80 студентов, которые, однако, отметили, что действуют от лица 870 человек.

Заверительная грамота
афганистан
Фото: Getty Images/Marcus Yam

Главной причиной, побуждающей добиваться допуска на территорию России, представители студентов обозначили невозможность дистанционных занятий: в стране нет стабильного интернета и электричества.

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В Афганистане идет война, как вы знаете, и из каждой тысячи студентов в стране 800 не могут присоединяться к классам онлайн. К тому же в ряде провинций «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая группировка) разрушил школы и университеты, и многим студентам теперь приходится не учиться, а воевать, — поделился с «Известиями» горестями молодых афганцев один из представителей студентов Саид Хасибулла Гардизи.

По его словам, студенты, жаждущие обучаться в России, не раз обращались со своими проблемами к представителю Россотрудничества в Кабуле, но каждый раз получали ответ, что препятствием для их приезда в Россию является ситуация с COVID-19 в Афганистане.

— Несмотря на COVID, около 40 абитуриентов министерства обороны Афганистана выехали из страны в Россию на учебу, некоторым афганцам разрешили въезд в РФ, болельщики из Афганистана посетили Россию во время проведения международного матча по футболу Евро-2020. Почему студенты не могут уехать на учебу? Весь мир стал свидетелем ужасной вирусной ситуации в Индии. Однако граница между Индией и Россией открыта. Чем же Афганистан провинился? — отметили афганцы в своем обращении.

Заверительная грамота
афганистан
Фото: ТАСС/EPA/ JALIL REZAYEE

В письме они даже обещали устроить акцию протеста у стен российского посольства в Кабуле с требованием прав на нормальную учебу. Впрочем, вряд ли митинг теперь состоится — как известно, 15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан», что свело на нет любые возможности к демонстрациям, но сделало задачу уехать в Россию актуальной, как никогда прежде.

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Не потерять бы квоты

Как рассказал «Известиям» атташе по культуре и образованию посольства Афганистана в Москве Шах Султан Акифи, дипмиссия в курсе сложившейся ситуации и неоднократно писала в российские структуры и примерно в 15 вузов, где учится большое число студентов из республики, с просьбой о содействии.

В Афганистане с каждым днем ситуация ухудшается, в стране не везде есть интернет и электроснабжение, и учиться дистанционно в Афганистане очень и очень трудно, а иногда это просто недоступно, — сказал Шах Султан Акифи, добавив, что из-за невозможности сдавать экзамены в удаленном режиме многих отчисляют, и в итоге Афганистан рискует потерять квоты на бесплатное образование своих граждан в России.

В последние годы правительство РФ выделяло для афганцев по 365 бюджетных мест в российских вузах. Но немалое количество молодежи из республики училось в России и за свой счет. По данным афганского посольства в Москве, в прошлом году в гражданских вузах России обучалось более 1,5 тыс. афганцев (примерно половина из этого числа смогла продолжить занятия, поскольку не покидала пределов нашей страны на время пандемии), еще 400–500 граждан проходили обучение в военных вузах.

Заверительная грамота
афганистан
Фото: Getty Images/Scott Peterson
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С вопросом о том, планируется ли в ближайшее время пересмотреть список стран, чьи граждане, включая студентов, могут въезжать в Россию и есть ли шансы попасть в него у Афганистана, «Известия» обратились в Роспотребнадзор. В ведомстве рекомендовали переадресовать этот запрос федеральному оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, который не предоставил «Известиям» оперативного ответа. Не отреагировали на просьбу о комментарии и в посольстве РФ в Кабуле.

А вот в Россотрудничестве пообещали еще раз обратить внимание российских властей на проблему студентов из Афганистана.

— Россотрудничество поддерживает просьбы иностранных государств об открытии въезда для студентов и неоднократно отправляло обращения в соответствующие органы с предложениями о включении тех или иных стран в перечень, — отметили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

И подчеркнули, что в случае с обращением афганских студентов Россотрудничество поступит аналогично и будет ходатайствовать о проведении анализа эпидемиологической ситуации и рассмотрения возможности открытия въезда.

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