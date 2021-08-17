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Жительницы Афганистана устроили акцию с требованием соблюдать права женщин

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Гражданки Афганистана вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права. Об этом 17 августа сообщает с места проведения акции корреспондент «РИА Новости».

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Как рассказал журналист, женщины в хиджабах с сумками европейских брендов прошли по улицам столицы Афганистана с белыми листками в руках. Также собравшиеся скандировали свои требования.

Участницы акции потребовали у боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) соблюдать их гражданские и политические права, а также уважать женщин. Движению афганок никто не препятствовал, силу к ним не применяли.

Ранее в этот день талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами.

После захвата талибами Кабула СМИ публиковали информацию о том, что в городе замазали витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин. Жительницы боятся, что с приходом «Талибана» они лишатся возможности работать и вести привычный образ жизни.

16 августа Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. Это подразумевает, что в правительство должны войти женщины.

За день до этого талибы пообещали соблюдать права женщин и оставить им возможность работать.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа.

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