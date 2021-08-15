Талибы пообещали соблюдать права женщин в Афганистане

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) пообещали соблюдать права женщин и оставить им возможность работать. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил телеканал Alarabiya.

«Мы будем уважать права женщин и позволим им работать при условии, что они будут носить чадру», — говорится в заявлении движения.

По информации агентства Sputnik, президент Афганистана Ашраф Гани подаст в отставку в ближайшее время. Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали в то же время принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.

Ранее в этот день движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ранее, 15 августа, стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана. Также сообщалось о захвате Кандагара.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.