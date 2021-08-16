СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство

Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом говорится в заявлении совета от 16 августа.

«Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин», — говорится в документе.

Ранее в этот день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

Гутерриш обратил внимание на то, что ситуация в Афганистане вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома. Также он указал, что боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны проявить сдержанность для спасения людей в стране, и попросил все стороны в Афганистане обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

В этот же день появились кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, некоторые падают после взлета.

Вместе с этим в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». Президент отметил, что талибы «выиграли с оружием в руках и теперь несут ответственность за честь, собственность и самозащиту своих соотечественников».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.