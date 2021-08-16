Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. С обращением он выступил в понедельник, 16 августа, на заседании Совета Безопасности организации.

Гутерриш обратил внимание на то, что ситуация в Афганистане вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома. Также он указал, что боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны проявить сдержанность для спасения людей в стране, и попросил все стороны в Афганистане обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Ранее в этот день директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев назвал маловероятным наплыв афганских беженцев в Россию.

Также в понедельник появились кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, некоторые падают после взлета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти кадры шокирующими и выразила надежду на то, что ролик является фейком.

Вместе с этим в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.