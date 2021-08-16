Специалист назвал маловероятным наплыв афганских беженцев в Россию

Наплыва афганских беженцев в Россию на фоне установления движением «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) контроля над Афганистаном не ожидается. Такое мнение высказал в понедельник, 16 августа, директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусатор Эсоев.

«Ситуация пока неясна, но, по нашим оценкам, не будет наплыва беженцев из Афганистана в Россию, по крайней мере», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По мнению Эсоева, обычно беженцы стремятся уйти в соседние страны, однако это с учетом контроля талибов над границами сейчас маловероятно. Это снижает вероятность того, что афганцы смогут отправиться в Россию из стран Центральной Азии, убежден он.

«В данный момент ни в Таджикистане, ни в Узбекистане нет беженцев афганских. Такого нет, что сформировались лагеря и группы. В Средней Азии пока спокойно», — добавил Эсоев.

Ситуация с беженцами из Афганистана снова оказалась в центре внимания ранее в понедельник после появления кадров, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующими кадры, на которых, предположительно, двое афганцев упали с самолета, покидающего Кабул. Она выразила надежду, что ролик является фейком.

Ранее в этот день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

В тот же день представители «Талибана» подчеркнули, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

15 августа талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.