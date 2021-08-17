Талибы предложили женщинам участвовать в управлении Афганистаном

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Об этом 17 августа сообщил канал Al Hadath со ссылкой на одного из представителей талибов.

Как отметил собеседник телеканала, участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами.

После захвата талибами Кабула СМИ публиковали информацию о том, что в городе замазали витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин. Жительницы боятся, что с приходом «Талибана» они лишатся возможности работать и вести привычный образ жизни.

При этом афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими. Как рассказал Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал, талибы не возражали.

16 августа Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. Это подразумевает, что в правительство должны войти женщины.

За день до этого талибы пообещали соблюдать права женщин и оставить им возможность работать.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.