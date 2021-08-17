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Талибы предложили женщинам участвовать в управлении Афганистаном

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Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Об этом 17 августа сообщил канал Al Hadath со ссылкой на одного из представителей талибов.

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Как отметил собеседник телеканала, участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами.

После захвата талибами Кабула СМИ публиковали информацию о том, что в городе замазали витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин. Жительницы боятся, что с приходом «Талибана» они лишатся возможности работать и вести привычный образ жизни.

При этом афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими. Как рассказал Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал, талибы не возражали.

16 августа Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. Это подразумевает, что в правительство должны войти женщины.

За день до этого талибы пообещали соблюдать права женщин и оставить им возможность работать.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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