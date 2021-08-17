Как только 1 мая американцы начали вывод войск из Афганистана, аналитики из разных стран забили тревогу: без внешней поддержки правительство Ашрафа Гани не протянет и года, а республика перейдет под контроль движения «Талибан» (запрещено в РФ) — организации, признанной террористической Советом Безопасности ООН. Страна превратится в исламский эмират, нарушатся все мыслимые и немыслимые права человека, а робкие ростки демократии, 20 лет назад посеянные в засушливую афганскую почву, в одночасье будут выжжены самыми суровыми трактовками шариата.

Даже непосвященным глубоко в афганские дела наблюдателям было тревожно, что мрачные прогнозы скептиков — вовсе не восточные сказки, а вполне себе стучащаяся в двери региона реальность. Однако президент США Джо Байден и его команда наотрез отказывались слушать критиков и в течение трех месяцев с гордостью отчитывались, как ловко — с опережением сроков — американские военные покидают Афганистан. Поначалу демократической администрации помогали голоса интернациональных оптимистов, убаюкивающими речами пытавшихся потушить пожар нарастающей паники.

Логичные вопросы: разве американцы, собаку съевшие на иностранных интервенциях, не понимают, что делают? Что смогут бородатые нерегулярные формирования, спустившись с гор, противопоставить правительственной армии Афганистана, два десятилетия тренируемой инструкторами Пентагона? И неужели простые афганцы, сполна глотнувшие воздуха свободы, не дадут отпор разогнанным по дальним углам в 2001 году исламистам?

Джо Байден и компания на все подобные вопросы отвечали однозначно: все понимаем, местная армия справится, а свободные афганцы никогда не примут власть обвешанных автоматами моджахедов. В общем, мир может спать спокойно, ведь «Америка вернулась», а значит, все под контролем, даже если она откуда-то уходит…

15 августа — раньше самых мрачных прогнозов — под натиском талибов пал Кабул. Хотя слово «пал», пожалуй, слишком романтизирует беззубую и трусливую сдачу столицы правительственными войсками, сопровождавшуюся бегством высших чинов республики куда глаза летят.

Несмотря на весь хаос, творящийся сейчас в Афганистане, решение Джо Байдена уйти из страны внутренняя аудитория изначально восприняла положительно. Любая война за демократию за тридевять земель рано или поздно начинает вызывать отторжение общества. А если операция становится еще и самой продолжительной в истории США, как это случилось с Афганистаном, то только ленивый не принимается ругать федеральное правительство за миллиарды потраченных долларов и тысячи жизней американских парней.

Поэтому, что бы ни происходило сегодня в захваченной талибами стране, как минимум десятки тысяч отцов, матерей, жен, мужей, детей и других близких родственников и друзей военных США скажут Джо Байдену искреннее спасибо. За 20 лет Америке было достаточно гробов. И в глазах этих людей глава Белого дома останется тем человеком, который вернул им домой — в Техасы и Мичиганы — их родных. А про сохраненные миллиарды долларов, да еще и в условиях экономического кризиса из-за COVID-19, и говорить не приходится.

Ирония в том, что афганская кампания была чуть ли не единственной военной операцией США, так или иначе одобренной мировым сообществом. Да и в самой Америке после терактов 11 сентября 2001 года это вторжение поначалу воспринималось как необходимое и справедливое возмездие, защита демократии, свободы и даже мира.

И если внутри Штатов голоса пацифистов и противников войны в Афганистане последние годы звучали все громче и агрессивнее, то остальной мир спокойно перенес бы присутствие американцев в республике еще год-другой, а то и целое десятилетие. Вашингтон ругали за шальные бомбежки афганских свадеб и других народных гуляний, принятых за отряды террористов, за слабую помощь в борьбе с коррупцией и построении демократических институтов, за поведение солдат в ряде эпизодов, но никогда — за начало операции. Афганистан — не Ирак. Все понимали, что присутствие американцев в этой стране гарантировало региону какую-никакую стабильность.

Теперь триумфально обставленное возвращение военных домой обернулось для Джо Байдена настоящей внешнеполитической катастрофой. И дело не только в том, что после ухода из Афганистана, больше похожего на хорошо организованное бегство, «Талибан» начал активное наступление, неделю за неделей захватывая новые провинции. Проблема оказалась гораздо глубже, обнажив один простой вопрос: что США и их союзники делали 20 лет в Афганистане?

Госсекретарь Энтони Блинкен на это скажет, что международная операция свои задачи выполнила: боевик всех времен Усама бен Ладен (еще 2 мая 2011 года при Бараке Обаме) уничтожен, а терроризм, который привел к трагедии 11 сентября, повержен, подразумевая, видимо, «Аль-Каиду» (запрещена в РФ), имевшую, кстати, на заре века крепкие связи с «Талибаном».

Но эти заявления совсем не спасают от вопросов, как и чему тренировали американские инструкторы афганскую армию, ведь единственное, чем она запомнилась за последние месяцы, так это бегство врассыпную под натиском талибов? Почему США, требующие реформ и борьбы с коррупцией от той же Украины, усадили в Кабуле такое демократическое правительство, которому с лихвой хватило денег сесть по самолетам и отправиться за хорошей жизнью подальше от всего этого ада, оставив свое нищее население справляться как-нибудь самим?

А что все те афганцы, 20 лет работавшие на западную коалицию, делают в республике? Почему эти люди не были эвакуированы и вынуждены молить о помощи и слушать от американских чиновников «выражение озабоченности»? И главный вопрос: как все это произошло при лидере, восемь лет отслужившем до этого вице-президентом и всю жизнь посвятившем внешней политике?

Каких бы успехов ни добился Джо Байден на международной арене, в оставшиеся на посту три с половиной года ему будет очень сложно не войти в историю как президент, при котором тлеющие проблемы Афганистана разгорелись до масштабов неуправляемого пожара. А сам вывод войск будет ассоциироваться не с красивыми кадрами передачи военных баз афганской армии, а с пугающими видео бегущих толп афганцев в аэропорту Кабула, в последней надежде цепляющихся за фюзеляж самолетов US Air Force и находящих свое последнее пристанище на раскаленных крышах кабульских домов.

И, пожалуй, ничто так красочно не демонстрирует катастрофический просчет Джо Байдена и его команды, как фотографии эвакуации сотрудников дипмиссии США вертолетами с крыши здания посольства. Еще месяц назад глава Белого дома уверял, что повторение Сайгона (эвакуация американских граждан аналогичным способом из Вьетнама в 1975 году) невозможно.

Между тем Дональд Трамп уже призвал демократа уйти в отставку, назвав происходящее «одним из величайших поражений в истории США». Несложно догадаться, какая тема на предстоящих выборах в конгресс в 2022 году и президентских в 2024-м станет одной из главных болевых точек, по которым будут бить республиканцы. И хотя до активной фазы даже ближайшей кампании еще есть время, это пятно в послужном списке демократов и лично Джо Байдена будет еще долго сиять багровой краской. Америка вернулась, оставив после себя хаос и гнетущую неизвестность.

Автор — обозреватель газеты «Известия»

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