В США призвали к отставке Байдена на фоне терактов в Афганистане

Члены Республиканской партии Соединенных Штатов призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.

Предложение в четверг, 26 августа, озвучила занимавшая в администрации Трампа должность постпреда при ООН Никки Хейли у себя на странице в Twitter.

«Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым (с должности) за то, как он справляется (с ситуацией) в Афганистане? Да», — заявила она.

Конгрессмен Ронни Джексон от штата Техас также выступил в поддержку импичмента Байдена.

«Пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане», — написал он в Twitter.

Что президент должен уйти в отставку, считает и член палаты представителей конгресса Грег Стьюби.

«Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», — подчеркнул он у себя в Twitter.

26 августа в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что причастность радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) к взрывам в афганском Кабуле очевидна. Она также выразила соболезнования в связи с жертвами терактов.

В свою очередь, представитель новых властей Кабула Забихулла Муджахид заявил, что последние взрывы в столице Афганистана произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.