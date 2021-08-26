Зампостпреда РФ указала на очевидность причастности ИГ к взрывам в Кабуле

Причастность радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) к взрывам в афганском Кабуле очевидна. Об этом в четверг, 26 августа, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Она также выразила соболезнования в связи с жертвами терактов.

«Почерк ИГИЛ (прежнее название ИГ. — Ред.) очевиден», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее этим днем, 26 августа, в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв. Позднее журналист сообщил о еще одной серии взрывов — по предварительной информации, двух ударах, а также нескольких авиаударах. В общей сложности в афганской столице прогремело семь взрывов.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о том, что по итогу атаки в кабульском аэропорту погибли 12 американских военнослужащих. Еще 15 человек пострадали.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

После этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в воздушной гавани погибло не менее 50 человек.