В Кабуле прогремели еще два взрыва. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

«В Кабуле сразу несколько взрывов, один сильный, в разных направлениях. Ходят слухи об авиаударах, но подтвердить такое мы сейчас не можем», — сообщается в Telegram-канале корреспондента RT Мурада Газдиева.

Ранее этим днем, 26 августа, в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как сообщил Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Телеканал Fox News со ссылкой на официальные лица сообщил о гибели 10 американских военных. Смерть солдат также подтвердил Пентагон, однако ведомство не уточнило точное число погибших.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

После этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в воздушной гавани погибло не менее 50 человек.