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Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
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Десять военных США погибли при взрывах у аэропорта Кабула

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Десять военных США погибли в результате двух взрывов у аэропорта Кабула. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, телеканал Fox News со ссылкой на официальные лица.

«По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате взрыва, совершенного террористом-смертником у аэропорта Кабула», — отметили источники.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек, в том числе четыре американских морпеха. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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