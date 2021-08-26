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Источник сообщил об ответственности ИГ за взрыв в аэропорту Кабула

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Взрыв вблизи аэропорта Кабула в Афганистане произошел по вине террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом в четверг, 26 августа, сообщило издание Politico со ссылкой на американских официальных лиц.

Ранее стало известно о том, что в кабульском аэропорту погибли 13 человек, в том числе дети. Также телеканал Alhadath сообщил о том, что погибли два американских военнослужащих.

Информация о взрыве в афганском аэропорту появилась 26 августа. Указывалось, что произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В Пентагоне информацию о ЧП подтвердили. О случившемся уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В свою очередь, в минобороны Турции рассказали о том, что взрывов было два. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби в своем Twitter. От отметил, что второй взрыв произошел рядом с отелем Baron недалеко от ворот воздушной гавани.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Также 26 августа Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Помимо этого, в американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тех, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey следует немедленно уйти оттуда.

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