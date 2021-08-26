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Не менее 13 человек погибли в результате взрыва в аэропорту Кабула

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В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 13 человек, в том числе дети. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает телеканал Alhadath со ссылкой на официальное заявление представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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«Официальный представитель талибов: 13 убитых, в том числе детей, и несколько наших военнослужащих ранены в результате взрыва в аэропорту Кабула», — говорится в сообщении в официальном Twitter.

Также телеканал сообщает, что в результате взрыва погибли два американских военнослужащих.

Взрыв произошел ранее в этот же день у ворот воздушной гавани. Представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил факт взрыва в кабульском аэропорту. Пентагон в свою очередь подтвердил факт потерь среди американских военных, а также наличие нескольких раненных.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на информацию Пентагона отметил, что взрыв произошел в результате атаки смертника. В свою очередь, CNN уточнила, что о происшествии уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В минобороны Турции утверждают, что взрывов у кабульского аэропорта было два. В то же время французский посол отметил, что был зафиксирован лишь один взрыв, но сохраняется угроза второго.

Ранее в этот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Также в четверг Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Кроме того, в американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг сообщалось, что транспортный самолет C-130J военно-воздушных сил Италии, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, попал под обстрел в аэропорту Кабула.

Утверждалось, что стрельба по самолету началась сразу после его взлета и велась, по предварительным данным, из тяжелого автоматического орудия с позиций, которые находились за пределами территории аэропорта или на соседней возвышенности. Воздушное судно уже село в Кувейте, оттуда его пассажиров новый борт перевезет в Италию.

К настоящему моменту власть в Кабуле и на большей территории Афганистана прошлое правительство президента Ашрафа Гани утратило. 15 августа сам глава государства ушел в отставку и покинул Афганистан.

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