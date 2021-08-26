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Взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате атаки смертника

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Взрыв у аэропорта афганского Кабула произошел в четверг в результате атаки террориста-смертника. Об этом 26 августа сообщает телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, взрыв прогремел у северных ворот аэропорта. Возле воздушной гавани всё еще находятся несколько тысяч человек, которые хотят покинуть Афганистан. Очевидцы сообщают о звуках беспорядочной стрельбы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте подтвердил факт взрыва. «Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем», — написал он.

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Взрыв произошел ранее в этот же день. Как сообщил афганский журналист Биляль Сарвари, там произошла «крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции».

О случившемся уже проинформировали президента США Джо Байдена.

Обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа сообщил, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало. Он также выразил надежду на то, что после 31 августа сохранится возможность для всех желающих покинуть страну.

Днем ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон вывез 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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