Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявил 31 августа «красной линией» для окончательного вывода войск США из Афганистана.

По его словам, невыполнение этого условия будет расцениваться как расширение оккупации.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

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