Растрата доверия: как уход из Кабула оценили союзники США

Вывод американских войск из Афганистана стал отличным поводом для Китая напомнить Тайваню — острову, который больше всего в Азии полагается на защиту США, но де-юре считается территорией КНР, — про неблагонадежность Штатов как союзников . «Американцы сдадут Тайбэй так же, как вчера сдали Сайгон, а сейчас — Кабул», — прямым текстом заявляли тайваньцам всю неделю китайские СМИ. Опрошенные «Известиями» тайваньские эксперты отвергли любые параллели с Афганистаном , назвав такие утверждения «дешевой психологической войной». Между тем уход американцев из исламской республики, проходивший без консультаций с партнерами по НАТО, пошатнул доверие к надежности США даже в кругу их главных союзников .

В том намек

Нельзя сказать, что Китай встретил уход американцев из Афганистана с большой радостью: несмотря на налаженные контакты с движением «Талибан» (запрещено в РФ), Пекин не изжил страхов, что приход экстремистского исламистского правительства на его западной границе чреват нестабильностью в провинции Синьцзян. Однако манера, в которой американцы спешно развязались со своим 20-летним присутствием в Афганистане, вызвавшая немало нареканий и в самих Штатах, стала отличным подарком для Китая.

«Сегодня Афганистан, завтра Тайвань? Предательство США пугает ДПП» (правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию. — «Известия»), «Почему США в конце концов откажутся от острова Тайвань» , «Сайгон – 2021». Это лишь немногие примеры заголовков, с которыми главная англоязычная газета Китая Global Times выходила на этой неделе.

Растрата доверия Фото: ТАСС/EPA/Jalil Rezayee

Посыл прессы тайваньским политикам оказался предельно прост — бегство США из Афганистана должно служить предупреждением Тайбэю, что США, которые остров считает своим главным защитником, сдадут его точно так же, как и Кабул . При этом с таким выводом согласились и некоторые оппозиционные островные политики. Отступление США из Афганистана преподало Тайваню важный урок, что Вашингтон может в любой момент отказаться от острова в соответствии со своими собственными основными интересами, заявил тем же Global Times политолог из Тайбэя и член партии «Гоминьдан» Чан Ячун.

Ту же мысль — о том, что верить американским словам о поддержке, не стоит — в Пекине решили донести и до Гонконга — специального автономного округа КНР, ныне усмиренного, но в недалеком прошлом доставлявшего центральным властям немало хлопот.

Неуместные аналогии

Поднятая китайскими СМИ тема параллелей между ситуацией в Афганистане и на Тайване оказалась настолько резонансной, что ее решили прокомментировать и в США, и на острове.

Тайвань — «это принципиально другой вопрос в другом контексте» и приверженность США острову остается «такой же сильной, как и когда-либо», отметил 17 августа советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан . На следующий день на этот счет высказалась президент Тайваня и лидер ДПП Цай Инвэнь. Признав, что «недавние изменения в ситуации в Афганистане вызвали много дискуссий на Тайване», госпожа Цай заявила: единственный вариант для острова — стать «сильнее, сплоченнее и решительнее в своей защите».

Любые параллели между островом и Афганистаном неуместны, сказали «Известиям» тайваньские эксперты.

— Для меня Афганистан — несостоявшееся государство с огромным количеством различных племен , разбросанных по всей стране, и там вообще нет центрального правительства, распространяющего свой контроль на всю территорию. На Тайване же действует эффективное центральное правительство , — сказал «Известиям» профессор местного института исследований Восточной Азии Национального университета Чэнчи Артур Дин.

Растрата доверия Фото: Global Look press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg

Проведение аналогий с Афганистаном не более чем «дешевая психологическая война» , частью которой стоит считать и оперативно начатые после падения Кабула учения Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, добавил эксперт. Кроме того, Артур Дин отметил, что, невзирая на продажу американцами оружия Тайбэю и отправку туда военных советников, остров никогда не рассчитывал на США в случае военного конфликта в Тайваньском проливе .

— Правящее правительство ДПП прилагает немало усилий в области обороны, стремясь одновременно с развитием военного сотрудничества с США к укреплению самообороны, — рассказал «Известиям» эксперт тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Эванс Чэнь.

Впрочем, по его логике, о худших сценариях всегда стоит думать заранее, и потому Тайбэю с Вашингтоном, а также Токио и Канберре, находящихся с Пекином не в лучших отношениях, «необходимо быстро извлечь уроки из афганского опыта и подготовиться к будущим конфронтациям с Пекином».

Тревожный сигнал

Стоит отметить, что стремительное сворачивание войск США в Афганистане, проводившееся без особых консультаций с другими членами НАТО, привело к разговорам о ненадежности Штатов в качестве союзника не только в Китае, но и в ряде стран, традиционно стоявших с Вашингтоном по одну сторону баррикад . Резкой критике действия США подвергли даже ближайшие соратники вроде Великобритании.

«Что случилось с «Америка вернулась»?» — задался на днях риторическим вопросом глава комитета по обороне в британском парламенте Тобиас Эллвуд , подразумевая декларируемый, но не реализующийся на деле настрой главы Белого дома Джо Байдена на возврат к дотрамповским временам трансатлантической солидарности.

Германия официально воздержалась от открытой критики вывода войск США и той манеры, в которой происходила эвакуация американских граждан на этой неделе. Но экспертное сообщество высказало свое возмущение более артикулировано. «Способ и осуществление вывода войск заставили союзников чувствовать себя преданными», — призналась, например, директор Немецкого совета по международным отношениям Кэтрин Клювер Эшбрук газете Washington Post.

Растрата доверия Фото: ТАСС/EPA/Jalil Rezayee

Американский журнал National Interest между тем назвал ситуацию в Афганистане тревожным сигналом прежде всего для партнеров США вне НАТО . Как напомнило издание, в 2012 году Афганистан был торжественно объявлен главным союзником Штатов вне Североатлантического альянса, но в последние недели мало кто об этом вспомнил. «Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы» , — назидательно отметил журнал.

Вывод о ненадежности Вашингтона как партнера сделали и в далекой союзной Австралии. «Быть американским союзником — опасное дело . Достаточно посмотреть на южных вьетнамцев, курдов в Ираке, а теперь и афганцев, чтобы понять это… В случае с Афганистаном не только местные союзники остались без поддержки, но и союзники по НАТО, такие как Великобритания, были недостаточно проконсультированы или проигнорированы», — признал на днях австралийский политолог Майк Скрафтон, бывший некогда советником министра обороны страны.

И предположил, что в случае конфликта в Южно-Китайском море, в который для противостояния Китаю Вашингтон сейчас пытается втянуть как можно больше стран, США так же быстро бросят своих союзников ради собственных интересов.