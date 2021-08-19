Обстановка в Афганистане станет основным вопросом повестки одного из ближайших оперативных совещаний Совбеза. На нем будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Он подчеркнул, что приоритетная задача сейчас — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев , а также от контрабанды оружия и наркоторговли. Секретарь Совбеза подчеркнул: после вывода войск США из республики простым афганцам осталась только разруха — развитие страны отброшено на десятилетия назад. А свергнутому проамериканскому режиму в Кабуле не помогло и то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО. По прогнозам Николая Патрушева, похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине .

«За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы»

— Николай Платонович, события в Афганистане развиваются стремительно. Еще пару недель назад почти никто в мире не верил, что Кабул падет уже в августе, а правительство спешно покинет страну. Больше всех, кажется, шокированы американцы и их союзники по НАТО. Почему всё произошло так внезапно?

— Уверенность военного и политического руководства США и их союзников в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки .

Отчасти это результат некомпетентности разведывательных служб США, Англии и других стран НАТО, которые, видимо, недостаточно целенаправленно подходили к сбору и анализу информации либо некачественно работали с ней.

Такие же просчеты допускались и в других регионах мира, включая Ближний Восток, в том числе в Сирии, Ираке, Ливии.

Похожая ситуация Жители Афганистана бегут к аэропорту Кабула в надежде покинуть страну Фото: REUTERS/Stringer

Но еще более существенная причина случившегося — очередное упование англосаксов на типичную для них убежденность в правильности принимаемых решений . При этом списывают провалы и их последствия на других. Америка сейчас именно это и делает. Обвиняет во всем произошедшем правительство Ашрафа Гани, которого сама и привела к власти, а также говорит о недостаточной подготовке афганской армии.

За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы . Заметьте, американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. Сотрудничавших же с ними афганцев в основном бросают на произвол судьбы.

При этом можно спросить европейских поборников прав человека: как всё это соотносится с пресловутыми западными ценностями?

— Не кажется ли вам, что Америка игнорирует свой проигрыш в этой ситуации, поскольку ее имиджу в мире нанесен сильный урон?

— Среди американцев есть те, кто наживался на этой войне, поэтому их особо не беспокоит, что о США думают в мире. Для этой категории граждан 20-летняя война стала золотой жилой . Как заявляет Вашингтон, США потратили непосредственно на нее более $1 трлн налогоплательщиков. А если учесть еще и косвенные расходы, то почти вдвое больше.

В том числе лично обогатились американские военные , через руки которых проходили миллиардные транши афганской армии. Напомню, только на обучение ее состава потрачено около $90 млрд. При этом информация о хищениях умалчивается.

Сверхприбыли получил военно-промышленный комплекс и так называемые частные подрядчики. США даже не потрудились вывезти из страны огромное количество оружия и военного имущества, а просто бросили его.

Похожая ситуация Американский военный жмет руку солдату афганской армии, 2017 год Фото: REUTERS/Omar Sobhani

Кроме того, Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего в Грузии.

При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением , закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни.

В то же время Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО. Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине , где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках.

— Однако и госсекретарь США Энтони Блинкен, да и сам Джо Байден заявили, что США не проиграли, а достигли главной цели своего пребывания в Афганистане, нейтрализовав организаторов терактов 11 сентября 2001 года…

— США умалчивают, что они ставили более широкие задачи — борьба с международным терроризмом, пресечение наркотрафика и обучение силовых структур Афганистана .

Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы . На его земле себя вольготно чувствуют «Аль-Каида», ИГИЛ, «Исламское движение Восточного Туркестана» (все запрещены в РФ) и другие террористические группировки, которые рассматривают афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах «спящие ячейки».

Похожая ситуация Фото: REUTERS/Omar Sobhani

Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба . Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз.

Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию, спецслужбы. Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя.

Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия . Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад.

«Россия заинтересована в мирном, едином, развивающемся Афганистане»

— В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс не исключает возможности нанесения дистанционных ударов по международным террористическим группировкам в Афганистане. Насколько это эффективно?

— Удары нанесут, бравурно отчитаются перед мировым сообществом, только пострадают от этого опять мирные афганцы.

Похожая ситуация Фото: Getty Images/Paula Bronstein

В стране выросло целое поколение людей, которые не знают, каково жить в мире без постоянного страха. По самым скромным и явно заниженным оценкам, за 20 лет в Афганистане погибло свыше 40 тыс. мирных граждан, не считая десятков тысяч убитых бойцов правительственных сил.

Таков результат вмешательства США во внутренние дела других стран.

— Насколько активно вмешательство Штатов во внутренние дела России?

— Эти задачи у Вашингтона остаются. Целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе . А ведь у самих Соединенных Штатов много проблем и без внешнего вмешательства. Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия.

— Как российский Совбез отслеживает развитие ситуации в Афганистане?

— Обстановка в Афганистане находится в поле зрения Совета Безопасности. На одном из ближайших оперативных совещаний с постоянными членами Совета Безопасности этот вопрос станет основным. Будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе . Уже активизированы контакты по линии советов безопасности, силовых структур, спецслужб и военных ведомств с ближайшими к Афганистану государствами, прежде всего с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном. Активно задействуем также потенциал ОДКБ и ШОС. С целью обеспечения безопасности в Центральной Азии будем приветствовать более тесное сотрудничество с ОДКБ Узбекистана и Туркменистана.

Похожая ситуация Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam

Наша приоритетная задача — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркоторговли.

— Ожидать ли нам ввода в Афганистан российского военного контингента? В последнее время об этом много говорят, проводят параллели с Сирией…

— Предпосылок для этого нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях , совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем. Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует Московский формат. Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию.