Остров наведения: США поставят Тайваню партию вооружений на $1,8 млрд

Администрация Соединенных Штатов дала согласие на поставку Тайваню новой партии современного вооружения, в том числе пусковых ракетных установок HIMARS и авиационных ракет SLAM-ER. Сумма сделки составит порядка $1,8 млрд. Власти Китая, которые считают остров своей территорией, назвали поставки серьезным вмешательством США во внутренние дела КНР и угрозой стабильности в Тайваньском проливе. Эксперты говорят о гонке вооружений, в которую втягивается Тайбэй, и новых попытках давления Вашингтона на Пекин, но прогнозы о реальном военном конфликте Китая и Тайваня делать не спешат. Подробности — в материале «Известий».

На фоне продолжающегося глобального противостояния с Китаем, который разворачивается сразу на нескольких политических и экономических направлениях, Вашингтон продолжает курс на вооружение Тайваня. Госдепартамент США согласовал и направил на одобрение в конгресс документы по сделке на общую сумму около $1,8 млрд: Тайбэй должен получить 135 крылатых ракет для тактической авиации SLAM-ER дальностью до 270 км и оборудование к ним (партия оценивается более чем в $1 млрд), 11 пусковых установок М142 для реактивных систем залпового огня HIMARS (стоимость — свыше $436 млн), а также шесть авиационных подвесных контейнеров с многоспектральными камерами MS-110 за $367,2 млн. Как отметили в управлении Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, продажа этих вооружений «отвечает национальным интересам США, их интересам в сфере экономики и безопасности в свете поддержки дальнейших усилий получателя по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежных оборонительных возможностей».

Остров наведения Пусковая ракетная установка HIMARS Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho

Теперь сделку с Тайванем должны официально одобрить на Капитолийском холме. Впрочем, как отмечает Nikkei Asia, эта процедура носит «почти формальный характер, с учетом того что идеи по обороне Тайване поддерживают» и Демократическая, и Республиканская партии; после утверждения сделки законодателями «сумма продаж вооружений Тайваню в течение четырех лет президентства Дональда Трампа составит около $17,5 млрд».

«Вредит миру и стабильности»

В Пекине новые поставки вооружений Тайваню, который Китай рассматривает в качестве своей законной территории, восприняли в штыки — как, впрочем, и все предыдущие контракты Тайбэя и Вашингтона в сфере военно-технического сотрудничества. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал, чтобы подобные сделки прекратились.

Продажа американских вооружений Тайваню является «серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно подрывает его суверенитет и интересы в сфере безопасности, посылает значимый и неверный сигнал тем силам на Тайване, которые добиваются независимости, и сильно ухудшает китайско-американские отношения, а также вредит миру и стабильности в Тайваньском проливе», подчеркнул дипломат. Пекин «примет законные и необходимые ответные меры в зависимости от того, как будет развиваться ситуация», добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР. Он не уточнил, на какие именно шаги может пойти Китай, однако в прошлом республика вводила санкции против американских военно-промышленных компаний, напоминает Reuters.

Остров наведения Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь Фото: TASS/EPA/WU HONG

В свою очередь, в Тайбэе говорят о том, что новые вооружения помогут острову повысить свою обороноспособность, с тем чтобы справляться с «вражеской угрозой и новой ситуацией». Как заявил глава военного ведомства Тайваня Янь Дэ-фа, для этого острову нужны «надежные боевые возможности и военные ресурсы для асимметричных действий».

При этом, по словам министра обороны, Тайвань не стремится к конфронтации в регионе. «Мы не будем участвовать в гонке вооружений с китайскими коммунистами», — пообещал Янь Дэ-фа, уточнив, что Тайбэй придерживается своей «стратегической концепции активного сдерживания, защиты нашей позиции и оборонных потребностей». Тайвань уже более 70 лет имеет собственную администрацию и де-факто обладает независимостью, которую в Пекине признавать отказываются, настаивая на принципе «одна страна — две системы».

«Усиление «регионального сдерживания» Китая»

Несмотря на то что власти Тайваня говорят об отсутствии стремления к эскалации напряженности в отношениях с Китаем, по сути реализация программы закупки вооружений приводит именно к такому результату — даже несмотря на критический разрыв в уровне и размере военных потенциалов Тайбэя и Пекина. При этом укрепление обороноспособности Тайваня явно выгодно самим Соединенным Штатам в геополитическом контексте соперничества с Поднебесной.

Как отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов, новый контракт предусматривает «поставки современного вооружения, в том числе высокоточного оружия, которое увеличивает возможности ВВС (самолетов F-16) и армии Тайваня к сопротивлению гипотетической операции КНР по захвату острова». «За ними могут последовать другие поставки, в том числе наземные пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon и современные беспилотники (Reaper в невооруженной версии)», — предположил эксперт в беседе с «Известиями».

Остров наведения Пусковая установка противокорабельных ракет Harpoon Фото: commons.wikimedia.org

Военно-техническое сотрудничество США и Тайваня идет «в рамках провозглашенного Вашингтоном курса на усиление «регионального сдерживания» Китая», напомнил Богданов. «С 2017 года объемы поставляемого ударного вооружения начали нарастать: Тайбэй закупил в США 108 танков, 72 самолета F-16C/D последних серий, авиационное высокоточное оружие, торпеды и целый ряд других образцов вооружений и военной техники (свыше $13 млрд, не считая текущего пакета)», — добавил специалист.

«Вашингтон с радостью поддерживает эскалацию»

Китай в последние месяцы активизировал проведение военных учений в районе Тайваньского пролива. Такая демонстрация военной мощи Поднебесной проводится на фоне «легитимизации «тайваньской независимости», которую в Пекине рассматривают как смертельную угрозу суверенитету», отмечает британский аналитик Том Фауди. При этом многие жители острова вполне «довольны сложившимся статус-кво, означающим его фактическую независимость — эту позицию Вашингтон давно поддерживает и даже акцентирует в рамках сдерживания Китая», уверен специалист.

Остров наведения Фото: Global Look Press/Zhang Lei

Несмотря на нарастающее напряжение в регионе, Фауди не считает вероятным вооруженный конфликт КНР и Тайваня. «Хотя ни у кого нет сомнений в том, что баланс сил в Тайваньском проливе всё больше смещается в пользу Китая, подобный результат неминуемо приведет страну к катастрофической войне с Соединенными Штатами и станет разрушительным для китайской и глобальной экономики в целом. Даже если выиграет Китай, его победа окажется пирровой, — пишет эксперт. — Военную активность Китая в районе острова следует воспринимать как одну из форм сдерживания, направленного на то, чтобы вынудить другие страны серьезно отнестись к его претензиям на суверенитет (...) С другой стороны, Вашингтон с радостью поддерживает эту эскалацию — не только для того, чтобы Китай еще глубже увяз в конфронтации, но и в силу того, что Тайбэй предлагает солидные барыши для военно-промышленного комплекса ».

На стыке внешней и внутренней политики

Американская сторона заверяет, что поставки оружия Тайваню — это лишь способ обеспечить безопасность в регионе. «США неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе и считают безопасность Тайваня ключевым моментом в обеспечении безопасности и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе, — заявил телеканалу CNN представитель Госдепа. — Устоявшаяся политика по продажи оборонной продукции Тайваню, которая последовательно выполнялась семью американскими администрациями, вносит свой вклад в безопасность Тайваня и поддержания мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива».

Сотрудничество в сфере ОПК — далеко не единственное направление кооперации с Тайванем, по которому США при президенте Дональде Трампе двигались весьма активно. Так, в середине сентября в Тайбэй прилетал заместитель госсекретаря Кит Крач, в августе состоялся визит на Тайвань министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Руководитель минздрава, к слову, стал самым высокопоставленным американским чиновником, который побывал на Тайване более чем за 40 лет — с 1979 года, когда США разорвали дипломатические отношения с Тайванем и установили их с Китаем. В последние годы активизировалось и экономическое сотрудничество Тайваня и США, а в марте 2018-го в Соединенных Штатах приняли закон, поощряющий взаимные поездки чиновников всех уровней.

Остров наведения Белый дом в Вашингтоне Фото: REUTERS/Leah Millis

Тайваньский вектор американской политики в целом неразрывно связан с позицией Белого дома в отношении Китая. Сотрудничество с Тайбэем наращивается на фоне кризиса в Гонконге, где Китай упрочил позиции централизованной власти при жесткой критике из Вашингтона, торговой войны двух крупнейших мировых экономических держав, претензий американской стороны в части соблюдения прав человека в Китае применительно к этническим и религиозным меньшинствам. Жесткий подход по отношению к Китаю к тому же является одним из внешнеполитических приоритетов в предвыборной программе идущего на второй четырехлетний срок президента Дональда Трампа.

«Тайвань признает, что после ужесточения ситуации в Гонконге он может стать следующей целью Пекина. Однако решить проблему воссоединения с островом, который всё дальше и дальше «уплывает» от КНР, политическими методами уже вряд ли удастся», — пишет глава представительства ТАСС в Гонконге Александр Зюзин в опубликованной агентством колонке. «Очевидно, что тенденция «независимости Тайваня» будет неизбежно усиливаться, переплетаясь в клубок со стратегическими амбициями США, направленными на сдерживание Китая», — предполагает автор.

Впрочем, внешнеполитические интересы США тут, похоже, тесно связаны и с внутренними задачами нынешнего американского руководства. Например, та же покупка Тайванем танков «Абрамс» удивила многих военных аналитиков, которые поставили под сомнение востребованность этого вида вооружений в контексте гипотетического конфликта с Китаем, обращает внимание Nikkei Asia.