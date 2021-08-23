Джонсон попросит Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично попросит президента Соединенных Штатов Джо Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана, которую планируется завершить 31 августа. Об этом сообщила в воскресенье, 22 августа, газета The Guardian со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Запрос премьер-министра к президенту США будет сделан на виртуальной встрече лидеров Группы семи (G7) 24 августа.

«Есть опасения, что тысячи людей упустят шанс выехать из страны, поскольку талибы начинают частично управлять эвакуацией», — заявил газете источник в канцелярии Джонсона.

Согласно газете, силы террористического движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) 22 августа обвинили США в «анархии» в аэропорту Кабула и настаивали на том, что они единственные, кто способен восстановить порядок.

По сообщению The Guardian, в течение дня боевики стреляли в воздух и использовали дубинки, заставляя людей выстраиваться в упорядоченные очереди, пытаясь остановить стачки. В результате погибли по меньшей мере 20 человек.

При этом издание пишет о безуспешности попыток сразу двух британских министров — главы оборонного ведомства Бена Уоллеса и главы МИД Доминика Рааба — уговорить американских коллег не заканчивать миссию в Афганистане 31 августа, как было определено ранее.

Кроме того, в воскресенье вечером The Times сообщила, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) уже продлили срок своей эвакуации со вторника на пятницу или субботу. Меры были приняты для того, чтобы больше людей, в том числе афганских политиков и гуманитарных работников смогли выехать из страны.

23 августа Байден заявил, что Соединенные Штаты отслеживают и при необходимости будут нейтрализовать угрозы, которые могут исходить от террористов при эвакуации людей из аэропорта в столице Афганистана.

В аэропорту Кабула наблюдается хаос. Местные жители находятся в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Они пытаются улететь из Афганистана. Ранее в воскресенье стало известно, что семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

19 августа сообщалось о том, что с момента захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в аэропорту Кабула из-за стрельбы и давки погибли 12 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.