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США отслеживают угрозы террористов при эвакуации из аэропорта Кабула

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Соединенные Штаты отслеживают и при необходимости будут нейтрализовать угрозы, которые могут исходить от террористов при эвакуации людей из аэропорта в столице Афганистана. Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден, выступая перед журналистами.

Трансляция брифинга велась на канале Белого дома в YouTube.

Байден отметил, что США контролирует угрозы, в том числе от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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«Гражданские скопились в аэропорту, и хоть мы вывезли тысячи из них, мы знаем, что террористы могут воспользоваться ситуацией и выбрать своими целями невинных афганцев или американских военных <...>. Мы продолжаем отслеживать и ликвидировать угрозу из любого источника, в том числе от ИГ», — сказал глава администрации государства.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в аэроузле меняется стремительно.

Также президент США добавил, что с начала июля из Афганистана эвакуировали около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа.

«По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы», — заявил глава государства.

Он рассказал, что Соединенные Штаты эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран — участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатов.

Ранее, 21 августа, стало известно, что США заявили об угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане. В связи с этим вооруженные силы государства начали разрабатывать новые способы доставки людей в аэропорт Кабула: американцам и другим гражданским лицам «будут даны конкретные инструкции о том, как передвигаться к транзитным пунктам, где их могут забрать военные».

В аэропорту Кабула наблюдается хаос. Местные жители находятся в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Они пытаются улететь из Афганистана. Ранее в воскресенье стало известно, что семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

19 августа сообщалось о том, что с момента захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в аэропорту Кабула из-за стрельбы и давки погибли 12 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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