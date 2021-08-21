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США заявили об угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане

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Потенциальные угрозы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) по отношению к американцам в Афганистане вынуждают вооруженные силы США разрабатывать новые способы доставки людей в аэропорт Кабула. Об этом сообщило в субботу, 21 августа, агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

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Уточняется, что в последнее время не поступало информации о каких-либо атаках со стороны боевиков ИГ. Тем не менее, по словам источников агентства, данные о потенциальных угрозах стали новым осложнением и без того непростой ситуации с эвакуацией из Афганистана.

Чиновник сказал AP, что в связи с этим американцам и, возможно, другим гражданским лицам «будут даны конкретные инструкции о том, как передвигаться к транзитным пунктам, где их могут забрать военные».

Ранее тем же днем генерал Соединенных Штатов Хэнк Тейлор в ходе брифинга сообщил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 17 тыс. человек.

20 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что гражданские рейсы из столицы Афганистана были возобновлены. Кроме того, он отметил, что вывод воинского контингента из Афганистана завершится после эвакуации из аэропорта Кабула гражданских, желающих покинуть афганскую территорию. Это, по словам американского лидера, должно произойти к 31 августа.

Кроме того, 19 августа, Байден указал на трудности с эвакуацией из Афганистана местных жителей, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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