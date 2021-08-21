Безталибное пространство: исламисты контролируют не весь Афганистан

Экстренная переброска войск США и их союзников в аэропорт Кабула помогла наладить эвакуацию иностранцев, в том числе афганцев, имеющих гражданство других государств, а также жителей Афганистана с позволяющими выехать документами. При этом высока вероятность, что контингент задержится там и после 31 августа — даты, на которую ранее был назначен окончательный вывод американских сил. Несмотря на падение Кабула, полеты в Афганистан продолжают американские стратегические бомбардировщики В-52. Правда, ударов по позициям запрещенного в России движения «Талибан» самолеты не наносят. Одновременно всего в 100 км от столицы, в труднодоступном Панджшерском ущелье, концентрируются проправительственные силы, отказавшиеся подчиниться талибам и обещающие освободить страну из-под власти исламистов. Но коллективный Запад из-за желания окончательно забыть о неудачной операции может не оказать им помощи , считают эксперты. Каковы военные перспективы конфликта в Афганистане, разбирались «Известия».

Воздушный мост

Американские стратегические бомбардировщики B-52 регулярно выполняют полеты над Афганистаном, но авиаударов они уже несколько дней не наносят. Одновременно продолжается передислокация сил США и союзников в Афганистане, кроме того, они сосредотачиваются на Ближнем Востоке , рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. В основном прибывающие из Соединенных Штатов силы группируются в Катаре.

19 августа президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в международном аэропорту Кабула столько, сколько потребуется для вывоза последнего американца, даже если для этого надо будет задержаться позже 31 августа. Раньше именно эта дата была назначена сроком окончательного ухода из страны.

По оценке Госдепа, в стране остаются не менее 15 тысяч граждан США, в основном афганского происхождения. Даже те из них, кто находится в Кабуле, не всегда могут попасть в аэропорт, из которого идет эвакуация. Бывает, что оказавшиеся в других городах не имеют возможности добраться до столицы.

Безталибное пространство Боинг Б-52 Фото: REUTERS/U.S. Air Force photo/Bobbi Zapka/ABACAPRESS.COM

К 20 августа США сосредоточили в аэропорте Кабула 5800 пехотинцев, морпехов и десантников. Они усилены более чем 1 тыс. союзников, в основном из Великобритании. После первых нескольких дней хаоса военному контингенту удалось наладить процесс эвакуации проживавших в Афганистане иностранцев, в том числе афганцев, имеющих гражданство других государств, а также жителей Афганистана с позволяющими выехать документами. С понедельника, 16 августа, из страны по воздуху вывезено более 18 тысяч человек . Но на территории аэропорта и вокруг нее находятся еще десятки тысяч желающих улететь за рубеж.

Военные США признали, что находятся в прямом контакте с талибами для предотвращения конфликтных ситуаций вокруг аэропорта Кабула. Боевики движения контролируют все подходы к нему и располагаются в считаных сотнях метров от американских и британских позиций. Вооруженного противостояния между бывшими противниками при этом не возникает.

— США пока ничего не будут предпринимать против талибов , — предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин. — Сейчас они держат боевую авиацию в воздухе и перебросили дополнительный воинский контингент под Кабул только для того, чтобы обеспечить спокойную эвакуацию всех своих граждан . Как только эта операция будет завершена, они перестанут заниматься Афганистаном. Единственное — они могут наносить какие-то отдельные удары по группам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — «Известия»), продолжающим существовать в стране, но скорее это будут одиночные бомбардировки.

В целом США очень решительно настроены на то, чтобы покончить со всей военной операцией в Афганистане и больше этой страной не заниматься, забыть ее, как страшный сон. Все это для американцев длится уже слишком долго, дорого и без особого результата, сказал эксперт.

Антиталибское движение

Власть «Талибана» установилась почти на всей территории Афганистана. Исключением стало Панджшерское ущелье. В эту стратегически важную и почти неприступную горную часть страны отошли колонны правительственных войск и силовиков, не пожелавших сдаваться боевикам. В день падения Кабула туда перелетели также несколько вертолетов. 20 августа появились сообщения о восстании против исламистов и в соседнем регионе — провинции Баглан.

Возглавил сопротивление в долине вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя временно исполняющим обязанности главы страны и призвал народ к противостоянию с талибами. Уже объявлен сбор ополчения. Лидеры свободной от присутствия террористической организации территории призвали Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами.

Безталибное пространство Панджшерское ущелье Фото: REUTERS/Ahmad Masood

Наличие такого плацдарма всего примерно в 100 км от Кабула могло бы дать Соединенным Штатам возможность сохранить свое влияние на Афганистан даже после завершения эвакуации и полного вывода войск. Но пока США и НАТО не ответили на эту инициативу.

— Талибам будет очень непросто взять Панджшерское ущелье: там удобные природные условия для обороны, — сказал Юрий Лямин. — Но само по себе, относительно всего Афганистана, оно небольшое. В нем удобно защищаться, но попытаться развивать оттуда наступление будет крайне сложно, как и обеспечивать снабжение находящейся там военной группировки и населения . Это сейчас возможно исключительно по воздуху. Поэтому американцы считают, что «овчинка не стоит выделки» .

Из-за своего географического положения Панджшерское ущелье было ареной ожесточенной борьбы в каждой войне за Афганистан. Через него проходят самые доступные маршруты через горы: из центра и от столицы — к северным регионам и соседним государствам. Географический фактор делает штурм Панджшера крайне сложной задачей, особенно для формирований «Талибана», не имеющих авиации, вертолетов и артиллерии.

Безталибное пространство Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul

Но, в отличие от противостояния в конце 1990-х, защитники Панджшерского ущелья в этот раз не имеют прямого выхода к госгранице и налаженной связи с иностранными государствами . Все погранпереходы и транспортные артерии, ведущие в ущелье, контролируются победившим исламистским движением. Оно пока не начало боевые действия против анклава, но сосредотачивает свои отряды поблизости от Кабула, откуда их можно будет быстро бросить в наступление на непокорную провинцию.

Сбежавшие ВВС

По американским оценкам, в руки «Талибана» попало около 40 летательных аппаратов и беспилотников, включая вертолеты Ми-17 и UH-60 Black Hawk. Но это лишь четверть из многочисленного парка ВВС Афганистана, создававшегося на средства США . Основная часть авиатехники смогла перелететь в соседние государства до того, как аэродромы были заняты исламистами. Несколько винтокрылых машин оказались в Панджшерском ущелье. Но больше всего летательных средств переправилось в Узбекистан.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, за 14-15 августа воздушные границы страны со стороны Афганистана нарушили 22 самолета и 24 вертолета с 585 военными на борту. Несмотря на то, что ведомство впоследствии отозвало свое заявление, спутниковые снимки демонстрируют, что только на аэродроме Термез действительно оказались около 50 летательных аппаратов из соседней страны.

Безталибное пространство Фото: Global Look Press/Stringer

Среди приземлившихся на аэродромах и полях Узбекистана замечены разведывательно-ударные самолеты Cessna AC-208 и легкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk.

Напряженная обстановка в воздухе привела к столкновению афганского штурмовика Super Tucano и узбекского истребителя МиГ-29. Оба самолета разбились, а их экипажи катапультировались, но получили тяжелые травмы.