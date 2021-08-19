Байден заявил о трудностях с эвакуацией лояльных США афганцев

Президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. При этом, по его словам, представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) сотрудничают с Соединенными Штатами в вывозе американцев из азиатской страны. Об этом Байден рассказал 18 августа в интервью ABC News.

«Они [талибы] сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства [покинуть Афганистан] <...> Однако мы сталкиваемся с большими трудностями при [эвакуации] тех, кто помогал нам, когда мы были здесь [в Афганистане]», — заявил американский лидер.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что американские военнослужащие наладили «деконфликтационное взаимодействие» с талибами и намерены его поддерживать. Однако военные не имеют возможности для сбора большого числа граждан США за пределами аэропорта столицы Афганистана, отметил министр обороны.

В свою очередь, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

Военные США за последние 24 часа эвакуировали из Кабула около 2 тыс. человек, сообщила Шерман. По ее словам, Штаты ожидают, что боевики «Талибана» позволят всем гражданам Америки, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, сделать это безопасно и без преследования.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.