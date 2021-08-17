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Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов

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Международный аэропорт афганского Кабула во вторник, 17 августа, возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. Об этом сообщает Reuters.

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В частности, возобновились вылеты эвакуационных военных рейсов США с гражданами этой страны и дипломатическими служащими.

По последним данным, США за минувшие сутки эвакуировали из Кабула более 700 человек, в том числе 150 американцев.

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что три базы в Соединенных Штатах готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Он также уточнял, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, но США работают над обеспечением безопасности.

До этого во вторник боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.

Кроме того, в воздушной гавани были произведены выстрелы для разгона толпы. По некоторым данным, пострадала одна женщина.

При этом местное информагентство Pajhwok со ссылкой на очевидцев сообщило, что три человека были убиты и еще 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета в афганской столице. Других подробностей не приводилось.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

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