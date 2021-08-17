США запланировали эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. Об этом во вторник, 17 августа, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводятся на странице минобороны США в Twitter.

«Скорость эвакуационных полетов возрастет. Мы рассматриваем запуск одного воздушного судна в час в аэропорт Кабула и из него. Мы прогнозируем, что, приложив максимальные усилия, сможем перевозить в день от 5 тыс. до 9 тыс. пассажиров», — сообщил Кирби.

В Пентагоне уточнили, что за последнюю ночь в Кабул прибыло девять американских самолетов C-17 с оборудованием и примерно тысяча военнослужащих. Также улетели семь самолетов C-17. Эти рейсы перевезли примерно 700–800 пассажиров.

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона заявил, что три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

Во вторник международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. По последним данным, США за минувшие сутки эвакуировали из Кабула более 700 человек, в том числе 150 американцев.

В аэропорту уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.