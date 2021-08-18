США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек

Военнослужащие США за последние 24 часа эвакуировали из столицы Афганистана Кабула около двух тысяч человек. Об этом заявила 18 августа сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице Госдепартамента в Twitter.

Как отметила Шерман, за последние несколько дней находящиеся в Кабуле американские дипломаты обработали порядка пяти тысяч заявок желающих эвакуироваться из Афганистана. Вместе с тем она заявила, что США ожидают, что боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) позволят всем гражданам Америки, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, сделать это безопасно и без преследования.

Заместитель госсекретаря также подчеркнула, что США удвоят штат консульских работников в Афганистане для ускорения эвакуации.

Кроме того, Шерман заявила, что Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов.

17 августа международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту афганской столицы уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.