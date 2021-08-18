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США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек

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Военнослужащие США за последние 24 часа эвакуировали из столицы Афганистана Кабула около двух тысяч человек. Об этом заявила 18 августа сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице Госдепартамента в Twitter.

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Как отметила Шерман, за последние несколько дней находящиеся в Кабуле американские дипломаты обработали порядка пяти тысяч заявок желающих эвакуироваться из Афганистана. Вместе с тем она заявила, что США ожидают, что боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) позволят всем гражданам Америки, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, сделать это безопасно и без преследования.

Заместитель госсекретаря также подчеркнула, что США удвоят штат консульских работников в Афганистане для ускорения эвакуации.

Кроме того, Шерман заявила, что Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов.

17 августа международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту афганской столицы уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

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