Военные США наладили «деконфликтационное взаимодействие» с талибами и намерены его поддерживать, сообщил в среду, 18 августа, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга, транслируемого NBC News.

По его словам, в Кабуле в настоящий момент находится около 4500 американских военнослужащих, которые обеспечивают эвакуацию из азиатской страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей, имеющих право на эмиграцию.

«Не было никаких враждебных взаимодействий с представителями движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ. — Ред.), и наши линии связи с их командирами остаются открытыми <...> Мы продолжим координацию и деконфликтационное взаимодействие с «Талибаном», — подчеркнул Остин.

Однако американские военные не имеют возможности для сбора большого числа граждан США за пределами аэропорта столицы Афганистана, отметил министр обороны.

«У нас нет возможности выезжать за пределы [аэропорта] и собирать большое число людей [для последующей эвакуации из Афганистана]», — подчеркнул Остин.

При этом по словам первого замгоссекретаря Уэнди Шерман, талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

«Как представляется, американцы до сих пор имели возможность добираться до аэропорта... талибы выполняют обещание обеспечить безопасный проезд для американских граждан», — указала 18 августа Шерман на брифинге для прессы, транслировавшемся Reuters.

Военнослужащие США за последние 24 часа эвакуировали из столицы Афганистана Кабула около двух тысяч человек, сообщила Уэнди Шерман. По ее словам, Штаты ожидают, что боевики «Талибана» позволят всем гражданам Америки, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, сделать это безопасно и без преследования.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.