Байден заявил о возобновлении гражданских рейсов из аэропорта Кабула

Президент США Джо Байден на брифинге 20 августа, трансляция которого ведется на странице Белого дома в Twitter, заявил, что гражданские рейсы из столицы Афганистана были возобновлены.

«С тех пор, как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили [безопасность] аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран», — сказал он.

По словам президента США, за четверг из Афганистана были эвакуированы 5,7 тыс. человек, с июля — более 18 тыс. человек. При этом он подчеркнул, что вывезти помогавших США афганцев не менее важно, чем эвакуировать американцев.

Кроме того, Байден отметил, что американское военное командование завершит вывод воинского контингента из Афганистана после завершения операции по эвакуации из аэропорта Кабула гражданских, желающих покинуть афганскую территорию.

Он также подчеркнул, что у США есть договоренность с талибами (члены движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ) о том, что американцев будут пропускать в аэропорт.

Вместе с тем Байден рассказал, что говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануилом Макроном о том, чтобы созвать встречу «большой семерки» на следующей неделе.

По его словам, никто из союзников США при этом не выражал сомнений по поводу авторитета Вашингтона после событий последних дней в Афганистане.

Ранее в этот день американский лидер выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. Как отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, желающие покинуть Афганистан американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле.

В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана. По его словам, с 14 августа из столицы Афганистана уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

Ранее, 19 августа, Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он, однако, заявил, что представители радикального движения «Талибан» сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.