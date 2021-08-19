США заявили о скорой эвакуации из аэропорта Кабула 6 тысяч человек

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, сколько человек готовы к эвакуации из аэропорта в Кабуле. Трансляция регулярного брифинга велась в четверг, 19 августа, на сайте Госдепа Соединенных Штатов.

«Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту [Кабула] находятся 6 тыс. человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета», — сказал Прайс.

По его словам, министерство обороны обеспечивает безопасный доступ в аэропорт для консульского оформления.

Глава пресс-службы ведомства уточнил, что с 14 августа из столицы Афганистана уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

Он также подтвердил, что видел сообщения о преследовании радикальным движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) помогавших американским военнослужащим афганцев. Однако Прайс уточнил, что пока не может их подтвердить.

Ранее в четверг президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он однако заявил, что, талибы сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

В свою очередь, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Ситуация в стране обострилась после наступления «Талибана» на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.