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Байден надеется завершить эвакуацию граждан США из Кабула к 31 августа

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Президент США Джо Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа, как это и планировалось ранее, сообщил в четверг, 19 августа, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Президент стремится обеспечить условия, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он считает, что мы сможем добиться этого к 31 августа», — отметил Салливан в эфире CBS.

Помощник Байдена уточнил, что желающие покинуть Афганистан американским гражданам должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле.

При этом Правительство США, по словам Салливана, не знает, сколько именно американцев находится на территории азиатской страны. В качестве причин он назвал тот факт, что не все американцы отменяют свою регистрацию в Афганистане в американском посольстве. Кроме того, не все приезжающие отмечаются в дипведомстве по приезде в эту страну.

На вопрос ведущего о том, как именно администрация президента США удостоверится в том, что вывезла всех американцев, Салливан не дал точного ответа, подчеркнув, что власти «могут обратиться [к желающим уехать] посредством радио, телевидения и Интернета», чтобы информировать людей о возможности улететь.

В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана. По его словам, с 14 августа из столицы Афганистана уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

Ранее 19 августа президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он однако заявил, что, представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

В свою очередь, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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