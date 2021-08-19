Им бы в небо: россиян собираются вывезти из Афганистана до конца августа

В 20-х числах августа Россия планирует направить в Кабул спецборт для вывоза части сотрудников нашей дипмиссии, а также этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в РФ. Эту информацию «Известия» получили от российского и афганского дипломатических источников . Над решением проблемы также работают в российском посольстве в Афганистане. Многие уроженцы республики с российскими документами — а кто-то и с авиабилетами — пытаются вернуться в РФ, среди них есть и женщины с детьми. Но сделать это без посторонней помощи они не могут.

Иду на вывоз

В ближайшее время Россия планирует направить эвакуационный спецборт в Кабул — столицу Афганистана, где власть перешла к движению «Талибан» (запрещено в РФ). Самолет будет предназначен для вывоза в Москву части сотрудников российской дипмиссии, а также этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в нашей стране. Эту информацию «Известия» получили от российского и афганского дипломатических источников.

По словам российского источника, «сейчас происходит согласование рейса».

— Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же на уровне обсуждений — борт планируется на 20-е числа августа , — сказал собеседник «Известий».

Такие же данные предоставил афганский дипломатический источник в Кабуле.

16 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь уехать из Афганистана. Кроме того, по словам посла, будет эвакуирована часть сотрудников дипмиссии. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки. Пресс-служба посольства РФ в Афганистане сообщила 18 августа «Известиям»: «Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь».

Им бы в небо_1 Самолет Boeing 767 авиакомпании Utair в аэропорту Кабула Фото: facebook.com/AIRLIVE.net

Тем временем 18 августа до аэропорта Кабула добрался российский гражданский борт — Boeing 767 авиакомпании Utair, рейс UT9051 . В справочной московского аэропорта Внуково, откуда вылетел самолет, «Известиям» сказали, что рейс чартерный и без пассажиров.

— Прибывший в Кабул борт авиакомпании Utair не предназначен для вывоза российских граждан , — объяснили «Известиям» в пресс-службе посольства РФ в Афганистане. — Он зафрахтован Миссией ООН по содействию Афганистану.

По данным посольства, в миссии идет плановая ротация кадров, связанная с изменением ее формата с политического на гуманитарный.

— Им (миссии. — «Известия») требуются новые сотрудники. Они возобновят деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется, — сказали в пресс-службе посольства.

«Я здесь застряла»

По оценкам находящихся сейчас в Кабуле россиян афганского происхождения, с которыми удалось побеседовать «Известиям», желающих как можно скорее уехать в Россию на самом деле может быть около 200 . Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал сказал «Известиям», что таких «обращений очень много».

Но кабульский аэропорт контролируется американскими военными, регулярные гражданские рейсы отменены .

— Я приехала к родителям в Афганистан два месяца назад, у меня обратный билет в Москву на 20 августа, а я здесь застряла, — рассказала россиянка с 18-летним стажем, мать четверых детей Фаузия. — Мой муж почти 30 лет имеет российское гражданство, наши дети родились уже в Москве, учатся. Двое детей остались дома, а с двумя я приехала сюда. Мы в страхе. Я не знаю, как добраться до аэропорта. Талибы ходят с оружием, дети пугаются, я боюсь выходить на улицу. Очень прошу помочь мне вернуться к семье.

У Ахатияра билеты уже пропали.

— Мы с семьей должны были 18 августа улететь в Москву через Дубай рейсом FlyDubai, — рассказал он «Известиям». — Но рейсы отменили, и теперь мы ждем. Я хочу, чтобы мои дети нормально жили и учились без войны. Они все граждане России. Хочу жить в России, как человек.

Им бы в небо_2 Блок-пост боевиков движения «Талибан» на одной из улиц Кабула Фото: REUTERS

По оценке Ахатияра, обстановка в Кабуле пока нормальная, «никого не трогают».

— Но мы боимся того, что будет дальше. Может быть, у них политика поменяется, — говорит мужчина.

По данным президента Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саида Мирвайса, если не считать сотрудников официальных миссий и членов их семей, этнических русских — во всяком случае, таких, кто сохранил бы гражданство РФ, — в Кабуле сейчас нет.

— Год назад уехала русская женщина, — рассказал «Известиям» Саид Мирвайс. — Она прожила здесь 40 или 50 лет. Она покинула Афганистан после смерти мужа — и, по моим сведениям, она была последней.

Еще в начале 1990-х, по данным фонда «Русский мир», в Афганистане оставалось около 1,5 тыс. русских, но их число постоянно сокращалось. При этом Афганистан и сейчас входит в число азиатских лидеров по количеству людей, владеющих русским языком. Их около 100 тыс.

— МИД РФ должен понимать, каково точное количество россиян, желающих вернуться на родину, — сказал «Известиям» член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. — С учетом того что авиакомпании отказываются лететь в Афганистан, стоит продумать иные варианты с возможным задействованием военной авиации или, например, авиации МЧС. Или же можно предусмотреть экстренный вывоз россиян в соседние с Афганистаном страны .

Александр Брод выразил надежду, что дипломатам удастся договориться с представителями новой афганской власти о создании гуманитарных коридоров.

Разный настрой

Гражданин России с 2002 года Абдул Вали рассказывает, что каждый день «крутится у посольства».

— Раньше там была охрана по всему периметру, а сейчас абсолютно никого. Виза мне не нужна, загранпаспорт есть, а уехать не могу. Я бы хотел, чтобы Россия нас выручила. Нас пока не трогают, но что будет дальше — не знаю, — говорит он.

Абдул Вали замечает, что, хотя талибы успокаивают жителей и обещают обходиться без жестокостей, верят им немногие .

— На улицах людей мало, транспорт проезжает редко, — рассказывает собеседник «Известий». — А они ходят вооруженные, ездят на полицейских машинах.

Им бы в небо_3 Афганцы около международного аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Собеседники «Известий» осторожно призывают не слишком доверять талибам.

— Они в Кабуле показывают, что они такие добрые, хорошие, но мы знаем, как они ведут себя в других городах, — заметила в беседе с «Известиями» этническая афганка, перебравшаяся в Москву еще ребенком. Сегодня часть ее семьи оказалась запертой в Кабуле.

Правда, не все «русские афганцы» напуганы. Некоторые настроены оптимистично.

Саид Мирвайс предположил, что перемена власти не повлияет на их жизнь, и Ассоциация афганских выпускников вузов стран СНГ, которую он возглавляет, и дальше будет работать в Афганистане и сотрудничать с дипмиссиями России и СНГ.

— Для нас это был как гром среди ясного неба, шок, — рассказал общественник «Известиям». — Но потихоньку мы начали привыкать, ходить на работу. Мародеров и грабежей нет. Первые два дня женщины-телеведущие не появлялись. А с сегодняшнего дня новостную программу снова, как раньше, ведет наша девушка. Мы очень боялись, что Афганистан двинется назад, но есть надежда, что он пойдет вперед.

Саид Мирвайс ведет для нас онлайн-экскурсию по улицам Кабула: вот свадебная машина, вот работают магазины. Его сопровождают двое молодых парней с автоматами. Один из них отвечает на вопрос корреспондента «Известий», а Саид Мирвайс переводит.

Им бы в небо_4 Боевики движения «Талибан» патрулируют улицы Кандагара Фото: TASS/EPA

— Жители Кабула встречали нас и приветствовали очень хорошо и доброжелательно, они были очень рады нашему приходу, — сказал боец. — Мы тоже в свою очередь относимся к ним с большим уважением и почетом.

Он заверил, что если в Кабуле и отмечалось преследование граждан, то это было вынужденной мерой.

— Предыдущая власть всё бросила и сбежала, начались мародерство и грабежи. В первый день было немного неразберихи. Но когда мы вошли в город, мародеров поймали и отдали в прокуратуру. Сейчас в городе полный порядок, — рассказывает он.

Известный в Афганистане психолог Шарафуддин Азими в беседе с «Известиями» конкретизировал, чего именно боятся сегодня афганцы. По его словам, вовсе не мародеров.