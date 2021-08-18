Пилотам ВВС США потребовалась помощь психотерапевта после инцидента с афганцем

Пилотам Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые совершили рейс из Кабула, потребовалась психологическая помощь после обнаружения в шасси останков человека. Об этом 18 августа пишет газета The New York Times.

Отмечается, что пилоты при подлете к Катару обнаружили неисправность механизма шасси. Отправленный на проверку член экипажа обнаружил человеческие останки. Сотрудникам, которые нуждались в помощи, предоставили психотерапевтов и священников.

«Сотрудники службы безопасности проводят должную проверку, чтобы лучше понять, как развивались события», — приводит The New York Times слова пресс-секретаря ВВС США Анн Стефанек.

17 августа Reuters со ссылкой на ВВС США написал, что в самолете США С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. В тот же день в Сети появилось видео, которое, предположительно, сделано на борту С-17. Кадры якобы сделаны гражданином Афганистана, которому удалось оказаться внутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В аэропорту Кабула с 15 августа наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны, добавляет «Газета.ру». В аэропорту происходит давка, иногда раздаются выстрелы.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.