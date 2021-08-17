Останки человека обнаружили в шасси вылетевшего из Кабула самолета

Тело афганца, который пытался сбежать из страны, было найдено в шасси военно-транспортного самолета С-17, который вылетел из Кабула. Об этом сообщило издание Politico.

Предположительно, погибший привязал себя к шасси, намереваясь сбежать из столицы Афганистана, куда вошли боевики движения «Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ). По информации журналистов, сейчас самолет неисправен.

Ранее во вторник в сети было опубликовано видео, которое, предположительно, сделано на борту С-17. Кадры якобы сделаны гражданином Афганистана, которому удалось оказаться внутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В аэропорту Кабула уже несколько дней сохраняется хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию аэропорта, чтобы улететь из страны. 16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса.

Кроме того, в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь.

Помимо этого, во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Вылет гражданских рейсов из Кабула в понедельник был запрещен. Полеты осуществляют только военные самолеты и вертолеты — на них из страны вывозят иностранцев.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.