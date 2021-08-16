Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостановил выполнение гражданских рейсов. Об этом говорится в заявлении администрации воздушной гавани, распространенном в понедельник, 16 августа.

Руководство аэропорта попросило граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань.

«В информационном бюллетене международный аэропорт имени Хамида Карзая призвал общественность не штурмовать площадь, чтобы предотвратить грабежи, и в настоящее время гражданские полеты из аэропорта не выполняются», — приводит новостной портал Tolo News текст заявления.

Кроме того, отмечается, что из международного аэропорта Кабула приостановлены все коммерческие полеты.

Ранее в этот же день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Би-би-си, в аэропорту царит хаос, коммерческие рейсы в основном приостановлены.

При этом источник сообщал, что в результате огня, который открыли военные США в аэропорту, погибли несколько человек.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Накануне столица Афганистана — Кабул был захвачен боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

На данный момент сотрудники НАТО остаются в городе. Управление полетами из Кабула возложили на себя США. В Госдепе уточняли, что в течение двух суток военный контингент будет расширен до 6 тыс. человек, а миссия Штатов в стране сосредоточится исключительно на содействии вывозу граждан США из Афганистана и управлении полетами.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.