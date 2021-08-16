Источник сообщил о гибели нескольких человек из-за стрельбы военных США в Кабуле

Несколько человек погибли после того, как военные США открыли огонь в аэропорту Кабула, сообщает 16 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее в понедельник France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Американская сторона заверяла, что стрельба велась в воздух.

По информации Би-би-си, в аэропорту царит хаос, коммерческие рейсы приостановлены. На видео, снятом очевидцами, видно, как люди с детьми бегут к терминалу аэропорта.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В официальном заявлении Госдепа говорится, что в ближайшие дни американские граждане, сотрудники местного посольства и их семьи, а также другие «уязвимые афганские граждане» будут эвакуированы. США также расширят присутствие своего военного контингента до 6 тыс. человек, миссия которых будет направлена на «управление воздушным движением».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что репортажи из кабульского аэропорта свидетельствуют о том, что афганцы буквально штурмуют самолёты и «просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина».

Кабул был взят движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) накануне. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Сотрудники НАТО пока остаются в столице Афганистана. США возложили на себя управление полетами из Кабула.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.