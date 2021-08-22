Семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает ABC News со ссылкой на минобороны Британии.

По данным телеканала, погибли граждане Афганистана.

«Мы искренне скорбим вместе с семьями семерых афганских граждан, которые, к несчастью, погибли в давке в Кабуле», — приводит телеканал слова британского ведомства.

19 августа сообщалось о том, что с момента захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в аэропорту Кабула из-за стрельбы и давки погибли 12 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

Сколько именно человек погибли, пытаясь зацепиться за самолет снаружи, укрывшись в отсеке шасси, а также падая с лайнера с высоты, неизвестно.

В аэропорту Кабула наблюдается хаос. Местные жители находятся в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Они пытаюсь улететь из Афганистана.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллапс в аэропорту Кабула был вызван действиями США, которые пытались эвакуировать из страны своих дипломатов.

16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.