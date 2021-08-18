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Захарова обвинила США в коллапсе в аэропорту Кабула

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Коллапс в аэропорту Кабула, который привел к гибели афганцев, был вызван действиями США, которые пытались эвакуировать из страны своих дипломатов. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту, — это результат не того, что кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушили работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс», — подчеркнула Захарова в эфире «Соловьев Live».

Захарова напомнила, что в результате произошедшего в аэропорту столицы Афганистана погибли несколько человек. Речь идет о тех, кто пытался покинуть страну, цепляясь за крылья или залезая в отсеки шасси.

В аэропорту Кабула с 15 августа наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. В аэропорту происходит давка, иногда раздаются выстрелы.

17 августа несколько СМИ сообщили, что шасси американского самолета С-17, который совершал рейс из Афганистана, нашли человеческие останки. По информации журналистов, сейчас самолет неисправен.

Тогда же местное информагентство Pajhwok со ссылкой на очевидцев сообщило, что три человека были убиты и еще 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета в афганской столице. Других подробностей не приводилось.

В тот же день официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга рассказал, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не наблюдалось. При этом случившееся в аэропорту Кабула «не является провалом». Он отметил, что «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались американские военные.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

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