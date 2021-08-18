Захарова обвинила США в коллапсе в аэропорту Кабула

Коллапс в аэропорту Кабула, который привел к гибели афганцев, был вызван действиями США, которые пытались эвакуировать из страны своих дипломатов. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту, — это результат не того, что кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушили работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс», — подчеркнула Захарова в эфире «Соловьев Live».

Захарова напомнила, что в результате произошедшего в аэропорту столицы Афганистана погибли несколько человек. Речь идет о тех, кто пытался покинуть страну, цепляясь за крылья или залезая в отсеки шасси.

В аэропорту Кабула с 15 августа наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. В аэропорту происходит давка, иногда раздаются выстрелы.

17 августа несколько СМИ сообщили, что шасси американского самолета С-17, который совершал рейс из Афганистана, нашли человеческие останки. По информации журналистов, сейчас самолет неисправен.

Тогда же местное информагентство Pajhwok со ссылкой на очевидцев сообщило, что три человека были убиты и еще 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета в афганской столице. Других подробностей не приводилось.

В тот же день официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга рассказал, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не наблюдалось. При этом случившееся в аэропорту Кабула «не является провалом». Он отметил, что «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались американские военные.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.