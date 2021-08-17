США не считают себя причастными к событиям в аэропорту Кабула

Американцы не считают себя причастными к хаосу в аэропорту Кабула, а также не винят в произошедшем «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Об этом следует из заявлений в понедельник, 16 августа, официальных лиц Пентагона и Госдепа.

По словам представителей Пентагона, в аэропорту случилось несколько стычек со стрельбой, ответственность за которые талибы не несут. В ходе инцидентов один американский военный получил легкое ранение, однако уже вернулся в строй.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга рассказал, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не наблюдалось. При этом случившееся в аэропорту Кабула «не является провалом». Он отметил, что «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались американские военные.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что хаос в аэропорту Кабула вызывает «отклик в душах всех сотрудников ведомства».

«Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные — сложно видеть такое», — прокомментировал Прайс на регулярном брифинге в понедельник, транслируемом на сайте C-span.

В тот же день Пентагон объявил о возобновлении работы аэропорта в Кабуле. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

В понедельник в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

16 августа международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостановил выполнение гражданских рейсов. Незадолго до этого люди, пожелавшие покинуть страну, устроили давку в здании воздушной гавани, что привело к жертвам.

Кроме того, жители пытались взять штурмом американский военно-транспортный самолет, при вылете борта некоторые пытались за него зацепиться и в результате погибли.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.