Пентагон объявил о возобновлении работы аэропорта в Кабуле

Аэропорт в Кабуле возобновил работу, сообщили в понедельник, 16 августа, в министерстве обороны США.

«На 15:35 по местному времени (14:35 мск) аэродром был открыт для работы. Вскоре приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами США на борту», — отметил генерал-майор Хэнк Тейлор.

В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне заявил, что американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

«Как только нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки», — подчеркнул Кирби в ходе выступления, трансляция которого велась на сайте C-span.

По его словам, для достижения этой отметки необходимо задействовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

В этот же день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он обратил внимание на то, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В свою очередь в Госдепартаменте США указали, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

16 августа международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостановил выполнение гражданских рейсов. Незадолго до этого люди, пожелавшие покинуть страну, устроили давку в здании воздушной гавани, что привело к жертвам.

Кроме того, жители пытались взять штурмом американский военно-транспортный самолет, при вылете борта некоторые пытались за него зацепиться и в результате погибли.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.