Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана

Дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции из этой страны в Европу. Об этом заявил в понедельник, 16 августа, президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

Глава государства отметил, что Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока. Он добавил, что следует «предвидеть события и защитить себя от крупных потоков мигрантов», пишет Le Figaro.

Президент Франции также назвал важным наладить эффективное сотрудничество России, США и европейских стран по Афганистану. По его словам, у стран одинаковые интересы.

«Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает», — подчеркнул Макрон.

Ранее в этот день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он обратил внимание на то, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Вместе с этим в Госдепартаменте США заявляли, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ранее в этот день международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостановил выполнение гражданских рейсов. Незадолго до этого люди, пожелавшие покинуть страну, устроили давку в здании воздушной гавани, что привело к жертвам.

Кроме того, жители пытались взять штурмом американский военно-транспортный самолет, при вылете борта некоторые пытались за него зацепиться и в результате погибли.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.