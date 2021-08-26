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Байдена проинформировали о взрыве в Кабуле

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Президент США Джо Байден поставлен в известность о взрыве в аэропорту Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

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Взрыв произошел ранее в этот же день у ворот воздушной гавани. По словам очевидца, произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В результате случившегося есть раненые и погибшие. У ворот собрались толпы афганцев, пытающихся попасть в аэропорт.

В Пентагоне информацию о ЧП подтвердили.

«Мы подтверждаем данные о взрыве возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — написал в Twitter представитель военного ведомства Джон Кирби.

Ранее в этот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

При этом обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях.

26 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов уточнил, что в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными погибли около 50 человек.

Ранее, 23 августа, в аэропорту столицы Афганистана вспыхнул пожар. В тот день в охватившем воздушную гавань хаосе также погибли несколько человек.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

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